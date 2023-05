Alberto Genovese resterà in carcere

Dopo il via libera di ieri è arrivata la doccia fredda di oggi. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, chiamati a decidere sull'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di Alberto Genovese, hanno rinviato il procedimento ad un'altra udienza, in attesa di acquisire ulteriori documenti necessari. Per i giudici serve infatti una valutazione psichiatrica, che non è mai stata effettuata con perizie nel processo, che faccia luce sulle cause che lo hanno portato a commettere gli abusi contestati con estrema violenza. Per questo la Sorveglianza di Milano ha affidato all'equipe psichiatrica del carcere di Bollate il compito di compiere l'accertamento, anche per meglio delineare un preciso percorso di terapie per un'eventuale concessione dell'affidamento terapeutico. Genovese dovrà restare in carcere quindi per altri 5 mesu: l'udienza è stata rinviataal prossimo 24 ottobre.

L'ex imprenditore del web era stato già condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con un mix di droghe. Era tornato in carcere, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, lo scorso 13 febbraio in esecuzione della pena definitiva.

E se ieri La Procura generale di Milano ha dato parere favorevole all'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa dell'ex imprenditore, oggi il dietrofront del Tribunale di Sorveglianza.

L'ex imprenditore rischia il processo anche per un secondo filone di indagini nel quale è accusato di altre due violenze con lo stesso schema: intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico. Su questa tranche di indagini, già chiuse, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per lui, per la sua ex fidanzata e per l'ex braccio destro dell'imprenditore, Daniele Leali.