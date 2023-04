Alessandro Parini, oggi in Italia il feretro dell'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv

È il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accogliere oggi 11 aprile a Ciampino la salma di Alessandro Parini, l'avvocato romano morto venerdì nell'attentato di Tel Aviv. Il feretro è riportato in Italia con un volo di Stato. Presente anche Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

Parini era arrivato a Tel Aviv da poche ore per una breve vacanza quando è stato travolto dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber sulla folla. Un gesto deliberato, un attacco terroristico. "Abu Jabe ha intenzionalmente accelerato e ha colpito un gruppo di persone. Ha poi continuato ad accelerare e ha colpito ancora un altro gruppo", la ricostruzione della polizia israeliana. Uno degli amici di Parini è rimasto ferito ed è stato operato a una gamba. Gli altri italiani che erano con loro sono già stati rimpatriati nei giorni scorsi.

Oltre alle autorità di Israele, anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine: i pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno ricevuto una prima informativa da Ros e Digos. Si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Sul corpo di Parini sarà disposta l'autopsia.

All'aeroporto Ben Gurion di Israele si è svolta una cerimonia di commiato per Alessandro Parini. Due scatti sono stati pubblicati sull'account Twitter dell'ambasciata di Israele in Italia spiegando che alla cerimonia erano presenti l'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti e rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha telefonato alla premier Giorgia Meloni per "esprimere le proprie condoglianze per la morte di Alessandro Parini". "Il presidente Meloni ha ringraziato per l'assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza", fanno sapere da Palazzo Chigi.