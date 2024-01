L'azienda telefonica la lascia a casa perché è transessuale: "La gente non si avvicinava"

Ci sono tanti motivi per i quali per una persona può essere difficile trovare lavoro: la mancanza di esperienza, l'assenza di requisiti, spesso anche l'età. Ma per le persone transessuali c'è un motivo in più: il loro aspetto, che non corrisponde al nome sulla carta d'identità. Un anno fa vi abbiamo raccontato la storia di Lisa che, dopo aver iniziato il percorso di transizione, si è ritrovata senza lavoro e con tantissime porte chiuse in faccia. Una situazione che, fortunatamente, proprio di recente si è risolta, con la donna che è riuscita finalmente a trovare un lavoro - "Mi trattano e rispettano tutti per come sono e questo è un traguardo che non avrei mai immaginato, sono molto felice" - ci ha scritto Lisa proprio qualche giorno fa.

Nonostante questo lieto fine, però, il problema resta: per una persona transgender trovare lavoro risulta quasi impossibile. È il caso di Alessia Battistich, 52enne veneta che a ottobre - dopo tutti gli esami del caso e dopo un anno di colloqui con la psicoterapeuta - ha iniziato il suo percorso di transizione tramite terapia ormonale. La donna, infatti, si è ritrovata vittima di pesanti discriminazioni a causa del suo aspetto fisico e ha deciso di rivolgersi a Today per denunciare un episodio avvenuto sul posto di lavoro.

"I colloqui vanno bene, ma quando vedono il nome sulla carta d'identità si tirano indietro"

"Dove lavoro ora, da sei anni, hanno iniziato a estromettermi e a fare del mobbing quando hanno saputo della mia transessualità - racconta la 52enne -. Nonostante faccia un lavoro di magazzinaggio e lavori da sola, sono costretta a presentarmi come un uomo: non posso truccarmi, non posso mettere lo smalto, dicono che i corrieri potrebbero vedermi e potrebbero perdere clienti. Mi dicono "Hai tutto il tempo la sera e nel weekend per essere Alessia": non capiscono che così mi costringono a soffrire per otto ore al giorno".

Per questo motivo Alessia ha deciso di cercare un altro lavoro. Ma, nonostante una lunga esperienza alle spalle, la cosa si è rivelata più difficile del previsto: "Sui documenti ho ancora il mio nome maschile, per cui quando faccio il colloquio va tutto bene; però al momento di firmare le pratiche, quando vedono quel nome, si tirano indietro. Dicono tutti che hanno paura di perdere clienti, oppure che si possano creare problemi con i colleghi. Ho già fatto domanda per fare il cambio nome sui documenti, ma servono almeno sei mesi di terapia ormonale prima di poterlo fare. "Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi", si legge sempre nelle offerte di lavoro: e noi transessuali? Veniamo sempre discriminati".

"Lasciata a casa dopo due giorni di prova a causa della mia transessualità"

A un certo punto, però, Alessia passa una selezione con una delle principali compagnie telefoniche italiane per lavorare in uno stand nella galleria di un centro commerciale di Venezia. "Ho lavorato in prova per due giorni, tra l'altro senza contratto e non retribuita - racconta la donna -. È andato tutto bene, ho imparato molte cose e anche con i clienti c'era un ottimo rapporto, tanto che la responsabile mi ha detto che c'erano grosse possibilità che venissi assunta".

Ma le cose non vanno così: "Dopo qualche giorno ho ricevuto un messaggio WhatsApp dalla responsabile che mi diceva che l'agenzia aveva deciso di non farmi continuare. Ho chiesto se fosse per via della mia transessualità, e lei ha confermato: "Purtroppo si, non tutti ancora hanno la mente libera da pregiudizi". Mi sembrava strano perché prima mi aveva detto tutt'altro. Così l'ho chiamata per chiedere spiegazioni, e mi ha detto che la store manager aveva preso questa decisione per paura di perdere clienti. Ho chiesto di poter parlare direttamente con lei, ma non è stato possibile. Credo che sia vergognoso che una compagnia telefonica così grande abbia pregiudizi nei confronti delle persone transessuali".

La responsabile: "Vedevo come la guardavano i clienti, devo proteggere il mio posto di lavoro"

Contattata telefonicamente, la responsabile del chiosco della compagnia telefonica inizialmente indica come causa della conclusione del rapporto lavorativo con Alessia un altro motivo. "Il nostro periodo di prova è di tre giorni, Alessia ne ha fatto solo uno perché nel resto della settimana era impegnata. Così, dopo una settimana, è stata inserita un'altra persona", ha detto.

Facciamo però notare che su WhatsApp ha scritto una cosa ben diversa e molto precisa, e a quel punto ammette: "Io non ho alcun tipo di problema con le persone transessuali, anzi, è stato bravo (parla al maschile ma si riferisce ad Alessia, ndr) e disponibile. Il chiosco però lo gestisco io, e quando è venuto qui purtroppo vedevo gli sguardi delle persone. Io non posso permettermi di non far avvicinare i clienti per via dei pregiudizi. La gente la guardava e non si avvicinava, e se la maggior parte delle persone la guarda con discriminazione cosa ci posso fare? Alessia è alta un metro e 90, ha spalle da rugbista... È una bellissima donna, ma si vede che è un uomo. Ripeto, non ho nulla contro, ma non può fare questo lavoro".

Cosa dice la legge?

In Italia attualmente c'è un vuoto normativo per quanto riguarda la tutela lavorativa delle persone transgender. La normativa anti-discriminazione dell’Unione europea naturalmente proibisce la discriminazione fondata sul sesso sul posto di lavoro. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che una persona transgender che è stata discriminata può essere protetta dal divieto di discriminazioni sessuali, purché si sia sottoposta a una riattribuzione di genere completa o se stia per farlo.

Tuttavia, ancora non è stato chiarito se una persona trans che non si è ancora sottoposta a interventi chirurgici e non si stia accingendo a farlo sia ugualmente protetta. In Italia questa viene considerata una forma di discriminazione sessuale, eppure in genere le persone transgender non sono espressamente protette come categoria. Al contrario, per prassi, i tribunali nazionali le includono nell’ambito della discriminazione sessuale.

L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali chiede da anni che la normativa anti-discriminazione dell’Unione Europea vieti espressamente la discriminazione fondata sull’identità di genere, che protegga tutti coloro i quali esprimono un’identità di genere diversa da quella che è stata loro attribuita alla nascita e non solo chi si è già sottoposto a un intervento chirurgico o ha intenzione di farlo.