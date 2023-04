Alfredo Cospito sospende lo sciopero della fame

Dopo i molti "no" alla revoca del 41 bis e alle richieste di differimento della pena, i legali dell'anarchico Alfredo Cospito incassano un successo. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vincolava la Corte d'assise d'appello di Torino a infliggergli necessariamente l'ergastolo per l'attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano. Si apre così la strada alla possibilità di dare una pena diversa dall'ergastolo anche se, come ribadisce il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, "Il 41 bis resta". Appresa la notizia, l'anarchico ha sospeso lo sciopero della fame.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale per Cospito

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale "nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, codice penale, nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo", spiega una nota della Consulta. Secondo la Corte "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".

"Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l'applicazione. La decisione della Corte costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito", commenta l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito.

L'anarchico intanto è sempre in sciopero della fame. "Non si alimenta con pasta, pesce e carne, da 180 giorni. Non avremmo mai pensato che sarebbe giunto vivo al 18 aprile - precisa l'avvocato - Ma ha perso la capacità di deambulare, non muove più un piede e ha perso 50 chili di peso".

"Adesso Nordio riveda decisione su Cospito"

La decisione della Corte ha riaperto il dibattito sul 41 bis a Cospito. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e oggi senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra richiama il ballo il ministro della Giustizia Carlo Nordio auspicando la riapertura del caso.

Dello stesso avviso Patrizio Gonella, presidente di Antigone la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra "Passo passo - sottolinea - la legge ex Cirielli, che era obbrobrio giuridico in evidente conflitto con l'articolo 27, è stata demolita. Ci auguriamo che la rideterminazione della pena, a questo punto conseguente, porti anche il ministro della Giustizia Nordio a una rivalutazione relativa al regime 41 bis in cui Cospito è attualmente detenuto".

"Il 41 bis per Cospito rimane"

A rimettere in chiaro che il regime del carcere duro resta è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Ancora una volta - dice - la sinistra sul caso Cospito tenta di intorbidire le acque dopo la sentenza della Consulta. La possibilità del riconoscimento delle attenuanti incide sulla pena finale e non certamente sul regime carcerario del 41 bis. Il regime del 41 bis rimane non solo per volontà politica, ma per conformi sentenze della magistratura italiana che hanno sempre precisato la pericolosità sociale di Cospito".

Cospito sospende lo sciopero della fame

Appresa la decisione della Consulta, dopo quasi 6 mesi di digiuno, Alfredo Cospito ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all'istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano.