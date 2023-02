Su Cospito deciderà la Cassazione, il procuratore generale: "Via dal 41 bis"

Annullare il regime carcerario del 41 bis ad Alfredo Cospito. Questa la richiesta che la procura generale della Cassazione ha presentato in vista dell'udienza del prossimo 24 febbraio. La notizia è riportata oggi 12 febbraio, da La Stampa e La Repubblica. La Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico, contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma di confermargli il regime del carcere duro. Secondo il quotidiano torinese la procura generale riterrebbe il 41 bis a Cospito "superato" dagli eventi e la richiesta di revocarlo sarebbe contenuta nel testo della requisitoria depositato martedì scorso.

"La novità del parere positivo del Pg della Cassazione modifica profondamente la situazione", dice a La Repubblica l'ex Guardasigilli ed ex presidente della Consulta Giovanni Maria Flick. La novità del parere del Pg della Cassazione per Flick "potrebbe indurre il ministro a una sospensione provvisoria del 41 bis in attesa della pronuncia della Cassazione, Io avrei fatto di tutto per non farlo morire. La legge impone di togliere questa misura solo se non è più necessario secondo il suo fine originario, cioè solo quello di impedire le comunicazioni tra il detenuto e i suoi complici".

Intanto Alfredo Cospito ha trascorso la prima notte in ospedale, dove è stato trasferito sabato pomeriggio per via delle sue precarie condizioni di salute. Si trova nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, in una delle due camere riservate ai detenuti al 41 bis.