Alfredo Cospito continua a perdere peso: "La situazione è grave"

"Alfredo ha ancora perso peso, pesa 69 chilogrammi, le condizioni di sottopeso si fanno sempre più gravi". Questo il parere del medico che oggi 8 marzo ha incontrato Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi, attualmente ricoverato nel reparto dell'ospedale San Paolo di Milano per i detenuti al 41 bis.

Secondo lo specialista Cospito è "lucido, assolutamente determinato a continuare con lo sciopero della fame, rifiutando l'assunzione del potassio: gli ho spiegato che questa è una condizione ad altissimo rischio. Non so quali saranno le decisioni e come proseguirà anche in merito a un'eventuale ipotesi di nutrizione forzata".

Nelle ultime ore è arrivato anche il parere del Comitato nazionale di bioetica, puramente consultivo e richiesto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per il Comitato, Cospito non può essere sottoposto a Tso finché è lucido ma in caso di imminente pericolo di vita i medici non sono esonerati dall'intervenire. Secondo il Comitato non ci sono "motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione" della legge sulle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento. Il detenuto, insomma, "può rifiutare i trattamenti sanitari" e quindi opporsi alle cure mediche. La maggioranza dei componenti del Comitato (19) ha ritenuto anche "che, nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita" e rileva che "la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha sostenuto di recente che: 'né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna'".

Intanto il Consiglio superiore della magistratura ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a partire da quelli della Cassazione, che si sono pronunciati sul caso Cospito. La richiesta era stata presentata dai consiglieri di Magistratura Indipendente, secondo i quali i magistrati sono stati oggetto di una "denigrazione generica e generalizzata" e di una "delegittimazione diffusa e indiscriminata".