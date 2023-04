Alfredo Cospito: perché ora lo sconto di pena è possibile

La Corte Costituzionale apre allo sconto di pena per Alfredo Cospito, l'anarchico rimasto per mesi a digiuno come forma di protesta contro il 41bis. La norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale è infatti secondo la Consulta "costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo".

In sostanza viene a cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise a condannare Cospito necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Questo è quanto hanno deciso i giudici dopo che la Corte d’assise d’appello di Torino sollevato la questione di legittimità costituzionale. Si tratta di una decisione che dunque apre la via per una revisione della pena.

Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69" spiega la Consulta in una nota. "Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva".

L'attentato di Fossano risale al 2 giugno del 2006 quando nei cassonetti dei rifiuti vennero collocati due dispositivi ad alto potenziale esplosivo: non ci furono né morti né feriti. La sentenza della Corte costituzionale, spiega Antigone in una nota, dà ragione alla Corte di assise d'appello di Torino che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69.

"Con la sentenza di oggi la Consulta stabilisce definitivamente che la pena deve corrispondere alla gravità del reato. Non è possibile trattare allo stesso modo casi in cui ci sono morti e casi in cui, invece, non ci sono stati neanche feriti" dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. "Passo passo - sottolinea ancora Gonnella - la legge ex Cirielli, che era obbrobrio giuridico in evidente conflitto con l'articolo 27, è stata demolita. Ci auguriamo che la rideterminazione della pena, a questo punto conseguente, porti anche il ministro della Giustizia Nordio ad una rivalutazione relativa al regime 41-bis in cui Cospito è attualmente detenuto".