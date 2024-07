L'alga tossica che causa malesseri tra i bagnanti

È allarme alga tossica sulle coste pugliesi. Le rilevazioni dell'Arpa Puglia hanno evidenziato concentrazioni molto abbondanti di Ostreopsis Ovata (detta anche alga tossica), in particolare nelle acque di Torre Canne, nel comune di Fasano (Brindisi), dove è stata riscontrata una densità "abbondante", e un altri due punti, in provincia di Bari e a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), dove la concentrazione viene definita "molto abbondante". I valori rilevati possono rappresentare fonte di pericolo per soggetti più fragili già affetti da problemi respiratori, con gli esperti che consigliano di evitare la balneazione e la permanenza sulle spiagge nella zona indicata, soprattutto in giornate particolarmente ventose e con mareggiate.

Cos'è la Ostreopsis Ovata

Comunemente detta alga tossica, la Ostreopsis Ovata appartiene al gruppo delle Dinoflagellate e ha dimensioni comprese tra 30 e 60 micron (1 micron = millesimo di millimetro). Si tratta di una specie che solitamente vive nei mari tropicali e predilige acque calme, calde e bene illuminate. Ma come è arrivata fino alle coste italiane Probabilmente introdotta accidentalmente in Mediterraneo per mezzo delle acque di zavorra delle navi, le prime segnalazioni lungo le coste pugliesi si sono verificate a partire dall’anno 2000/2001. I fattori ambientali che facilitano la proliferazione sono: alte temperature, alta pressione atmosferica, condizioni di irraggiamento favorevoli, mare calmo per un periodo di tempo superiore a 10-15 giorni.

Gli effetti sull'uomo

Nella specie è stata individuata una tossina (Palitossina simile) che, oltre a colpire gli altri organismi marini, provoca effetti spiacevoli anche nell'uomo. I sintomi di una possibile intossicazione sono faringite, tosse, disturbi respiratori, cefalea, nausea, raffreddore, congiuntivite, dermatite, febbre. La modalità di esposizione per il manifestarsi dei sintomi non è l’ingestione, ma l’inalazione di aerosol marino e cioè di microparticelle acquose in sospensione contenenti l’alga. Questo giustifica i sintomi anche in soggetti che non praticano attività acquatiche, per questo motivo il rischio aumenta nei giorni di vento e mare mosso. Sono sufficienti spostamenti di alcune decine di metri per eliminare o attenuare tali malesseri. Qualora i disturbi dovessero perdurare o aggravarsi, è opportuno consultare il medico curante o recarsi al presidio di guardia medica o al più vicino pronto soccorso.