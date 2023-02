Allarme siccità: ci aspetta un'estate senz'acqua?

La siccità sta diventando un problema in diversi Paesi d'Europa. In Francia si teme una seconda estate consecutive di restrizioni idriche, ma anche in Svizzera, Italia e parti dell'Austria c'è meno neve rispetto alla media. Il motivo è banale: sulle Alpi è caduta poca neve e nelle ultime settimane le precipitazioni sono state decisamente scarse.

Secondo Josef Eitzinger, meteorologo agricolo presso l'Università di Vienna, "se il clima primaverile sarà simile a quello del 2022, la siccità peggiorerà molto". I fiumi infatti trasporteranno molta meno acqua di disgelo delle montagne, che è anche la chiave per reintegrare le falde sotterranee.

In Francia, secondo i dati del sistema nazionale di monitoraggio delle acque, su 422 aree sotterranee osservate, 125 sono già a livello molto basso; 120 a basso livello; e 97 a un livello moderatamente basso.

Qual è la situazione in Italia

In Italia non va meglio, anzi. Il ministro dell' Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha detto che "abbiamo il 50% della neve che dovrebbe esserci sulle montagne, e siamo a meno della metà dei livelli di fiumi e laghi". Per questo il governo sta valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell'acqua e non esclude (tutt'altro) la possibilità di razionamenti. "Può anche darsi che su alcuni territori sia fondamentale arrivare a questo" ha chiosato il ministro.

Secondo il Cnr, il quantitativo di neve caduta da inizio anno sulle Alpi è inferiore ai valori medi del decennio 2011-2021. In Piemonte, calano quasi tutti i fiumi, aumentando il gap con i livelli di portata degli anni passati (Sesia -74%, Stura di Demonte -52%, Stura di Lanzo -34%, Toce -46%); una timida ripresa viene rilevata solo per il Pesio e per il Tanaro, la cui portata resta comunque inferiore al 2022 ed è inferiore del 77,5% alla media.

In Lombardia, il manto nevoso, pur superiore a quello dello scorso anno, si attesta attorno al 59% della media storica come rileva l'Anbi (l'associazione nazionale che si occupa delle acque irrigue). Sempre in Lombardia sono più che dimezzate le riserve idriche (-52,7% sulla media de periodo), ormai ai livelli di un anno fa. Allarmante è la condizione del fiume Adda, la cui portata continua costantemente a decrescere da mesi e attualmente è nettamente inferiore a quelle dei recenti anni più siccitosi. Ai minimi sono anche i livelli di Serio e Oglio (-15 centimetri sull’anno scorso e ben 1 metro e 14 centimetri sul 2021).

E ancora: il lago di Garda è testimone di una crisi idrica che si aggrava di anno in anno con il livello del bacino che resta mezzo metro più basso della norma (l'Isola dei Conigli è ormai raggiungibile a piedi). Così com'è difficile la situazione del fiume Po che registra portate al di sotto del minimo storico e ovviamente inferiori al 2022.

Sebbene in alcuni Regioni la situazione sia invece confortante (una su tutte l'Abruzzo) in generale c'è di che essere preoccupati. Anche perché, oltre a comportare probabili restrizioni idriche, la siccità impatta anche sulla produzione di energia. Proprio a causa dell'assenza di precipitazioni nel 2022 la contrazione della generazione idroelettrica (che soddisfa una parte importante del nostro fabbisogno) è stata del 37,7%. Con l'inverno che sta per finire la prospettiva di un'altra estate al secco è sempre più concreta.