Cosa significa lo stato di allerta preventiva per il gas

La Germania ha attivato oggi l'allerta preventiva sul gas: si tratta del primo livello di un piano di emergenza articolato in tre fasi (la prima prevede un monitoraggio delle riserve e dei consumi) e destinato a garantire l'approvvigionamento di gas naturale. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Economia, Robert Habeck, che tuttavia ha tranquillizzato i cittadini tedeschi spiegando che per ora non c'è un problema di forniture. Al momento "la sicurezza degli approvvigionamenti" è garantita in Germania, ha spiegato Habeck, aggiungendo che un'unità di crisi interna al ministero" si occuperà della supervisione della situazione. A quanto si apprende la stessa decisione è stata presa dall'Austria.

E l'Italia? Com'è noto anche il nostro Paese dipende dalle forniture che arrivano da Mosca che contribuiscono al 38,2% del nostro fabbisogno. Il ministero della Transizione ecologica si è mosso per tempo attivando, già il 27 febbraio, solo 3 giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, lo stato di pre-allarme per il gas. Anche in questo caso l'intenzione era quella di effettuare un monitoraggio della situazione, predisponendo "eccezionali misure preventive volte a incentivare un riempimento dello stoccaggio anticipato rispetto alle procedure adottate in condizioni normali". Le forniture dunque non sono un problema. Almeno per ora.

Dietrofront della Russia: l'obbligo di pagamento in rubli non scatterà il 31 marzo

Ad aumentare l'incertezza c'è infatti la questione, aperta da Mosca, sull'obbligo di pagamento del gas in rubli per i così detti "Paesi ostili". Una decisione che secondo l'Ue viola gli obblighi contrattuali e che però Putin intende portare avanti. Tanto che l'altro ieri, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino Peskov, il presidente russo ha ordinato al governo, alla Banca Centrale e a Gazprom "di attuare entro il 31 marzo le disposizioni che prevedono l'uso del rublo per i pagamenti delle forniture di gas". Oggi però è arrivata una parziale marcia indietro: l'ordine del presidente, ha fatto sapere il portavoce Peskov, non avrà effetto giovedì. Il rinvio comunicato da Mosca arriva dopo che i Paesi del G7 hanno ribadito la loro intenzione di continuare a pagare in dollari o euro, come previsto dai contratti. Secondo il Cremlino il dietrofront sarebbe però dovuto a motivi esclusivamente tecnici: "I pagamenti e le forniture sono processi con tempi lunghi. Questo significa che tutto quello che sarà fornito domani non dovrà essere pagato in rubli entro la sera".

Sul caso dei pagamenti in rubli è intervenuto anche il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov: "Non cambiamo i contratti" ha affermato all'emittente Rt, ma "proteggiamo i nostri interessi dallo tsunami, dall'ondata di sanzioni assolutamente irresponsabile che colpiscono semplicemente le fondamenta del commercio internazionale e del sistema internazionale".

Mosca valuta pagamenti in rubli anche per altri beni e materie prime

Intanto sempre oggi il Cremlino ha fatto sapere che l'obbligo dei pagamenti in rubli potrebbe essere esteso ad altri beni e materie prime esportate da Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader della Duma, Vyacheslav Volodin, sta valutando la questione. Volodin ha affermato che il pagamento in rubli dovrà avvenire anche per i metalli, il carbone, i fertilizzanti e il grano. "Gli Stati europei hanno tutti gli strumenti del mercato per pagare in rubli", ha detto il leader della Duma in un post su Telegram, aggiungendo che "la collaborazione dovrebbe aere benefici per entrambe le parti".