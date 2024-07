In marcia sotto al sole cocente: svenimenti e malori tra gli allievi dei vigili del fuoco

Dieci allievi si sono sentiti male per il gran caldo, costretti a marciare e correre in vista del giuramento. Una preparazione "militaresca" per una cerimonia che dovrebbe avere connotati "più civili e meno marziali". Gli allievi delle scuole centrali antincendi sono impegnati, nella scuola di Capannelle, alla periferia di Roma, nei preparativi per il giuramento che si terrà domani, giovedì 18 luglio. Veri e propri allenamenti che, secondo il sindacato Usb, servono a "qualche dirigente" per "ostentare disciplina e addestramento formale con queste superflue parate militari".

Aspiranti vigili del fuoco sotto al sole cocente

Con in testa il casco nero tipico del corpo, gli allievi si sono preparati duramente nel corso degli ultimi giorni. Il grande caldo, però, ha colpito. "Dieci allievi si sono sentiti male e sono dovuti ricorrere a cure mediche" spiega, a RomaToday, Paolo Cergnar, delegato sindacale del coordinamento nazionale Usb. "In Italia c’è un'ondata di calore che ha messo tutti in allarme mentre a Capannelle si fanno correre gli allievi in quelle condizioni. Come se non bastasse, visto il grande caldo, è stato messo nel piazzale il macchinario Luf 60, utilizzato per spegnere gli incendi e in dotazione al comando di Roma. È stato spostato dal comando Nomentano un mezzo molto importante per i soccorsi per bagnare il piazzale e dare refrigerio agli allievi".

Cerimonia militare

Il sindacato non contesta solo le modalità di preparazione. Anche la cerimonia di giuramento, secondo l’Usb, ha una connotazione "militaresca" che nulla ha "a che vedere con gli obiettivi" del corpo. "Marce, mettersi sull’attenti, saluti militari che non appartengono alla storia dei vigili" sottolinea ancora Cergnar: "Non siamo un gruppo militare". Dietro tutto questo c’è "Fabio Cuzzocrea, comandante delle Scuole centrali antincendi di Roma. In una Capannelle rovente gli allievi sono costretti ad indossare giacca, cappello e stare tutti abbottonati nonostante la calura. Il problema - aggiunge - è che non c’è l’aria condizionata. Come se non bastasse, si fanno sequestrare i ventilatori che gli allievi si sono comprati per sopravvivere all’afa".

Il giuramento

Il giuramento si terrà domani, giovedì 18 luglio, alle ore 18. Ci sarà anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che consegnerà una nuova medaglia d’oro alla bandiera dei vigili del fuoco. "Si tratta di un riconoscimento per l’immenso lavoro che svolgiamo per il Paese. Sottolineo - continua Cergnar - che la cerimonia si terrà nel tardo pomeriggio proprio perché prima fa troppo caldo. Insomma, gli allievi si addestrano sotto al sole con tanto di casco mentre poi la cerimonia si svolge nelle ore più fresche della giornata". "Riteniamo che le festa per il giuramento debba essere un traguardo per tutti gli allievi e le loro famiglie - conclude Cergnar - e non deve trasformarsi in una tortura continua".

(Foto e video di Costantino Saporito - sindacato Usb)