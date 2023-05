Danni anche sull'A14 a causa della grossa alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. Traffico in tilt su entrambe le direzioni. Alcuni automobilisti - in pericolo per la massiccia quantità d'acqua - sono stati soccorsi dai vigili del fuoco in elicottero.

