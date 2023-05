L'autostrada A14 Bologna-Rimini sommersa, automobilisti soccorsi in elicottero

L'Italia divisa in due per l'esondazione dei fiumi in Emilia Romagna. Per i collegamenti tra il Nord e le regioni adriatiche, bisogna proseguire lungo la A1 e la Roma-Pescara

L'alluvione in Emilia Romagna sta dividendo l'Italia in due. L'autostrada A14 Bologna-Rimini in molti tratti è sommersa dall'acqua, come conferma il video pubblicato in queste ore su Twitter. Decine di automobilisti sono stati soccorsi con l'elicottero. La società Autostrade per l'Italia, per i collegamenti tra il Nord e le regioni adriatiche, invita a proseguire lungo la A1 e poi a deviare lungo la Roma-Pescara.