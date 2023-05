Scatta la polemica tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il proprietario di un negozio devastato dagli allagamenti. Tutto è partito dalle accuse che il primo cittadino ha mosso nei confronti di Luca Vianelli, proprietario di un negozio di via Saffi tra i più danneggi dagli allagamenti, sostenendo che i danni sono stati causati da una scarsa manutenzione e sorveglianza da parte di negozianti e condomini. Perplessi i cittadini e i commercianti che, come si legge anche in un post su Facebook, ricordano che spetta al comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali sotterranei della città. Secondo quanto riporta BolognaToday, il sindaco ha firmato un’ordinanza che obbliga la proprietà dell’immobile a occuparsi della riparazione del buco che si è formato nel terreno e a risolvere il problema nel giro di pochi giorni.

Mentre assistiamo a questo rimpallo di accuse, s’inizia la conta dei danni, con una cifre monstre che si aggira su 1,5 miliardi di euro. Ma chi paga i danni dell’alluvione? "Il governo farà comunque la sua parte che sia Pnrr o fondi di altro tipo", assicura il ministro dell'Interno Piantedosi.

"Danni enormi": 1,5 miliardi di euro la stima

"In 36 ore è caduta la quantità d'acqua di sei mesi. Quindici giorni fa in 6 ore la quantità d'acqua caduta è stata quella di tre mesi", ha dichiarato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini facendo il punto della situazione. "Non si sa quando la situazione tornerà alla normalità", ha aggiunto, specificando che due settimane fa la stima dei danni si aggirava su 1 miliardo e che dopo quest’ultima catastrofe, la cifra crescerà molto di più. Potrebbe aggirarsi su 1,5 miliardi di euro.

In attesa di conoscere il provvedimento del governo per i fondi necessari alla prima emergenza e per il ritorno alla normalità, la Giunta regionale ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le comunità e le persone colpite dall’alluvione. Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie. Iban: IT69G0200802435000104428964, causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA".

Partita anche una raccolta fondi di Cgil, Cisl, Uil e altre nei supermercati Coop e Alì. I danni dell’alluvione, dunque, verranno pagati così grazie anche al prezioso contributo volontario delle persone. L’aiuto economico per la ricostruzione arriverà anche da varie associazioni come la Fimmg dei medici di medicina generale e dalle imprese. Ad esempio, la Ferrari ha annunciato che donerà un milione di euro mentre UniCredit ha stanziato un plafond da un miliardo per le imprese che hanno subito danni e che necessitano di finanziamenti "per tornare rapidamente alla normalità". Interventi simili anche da parte di altri colossi bancari come Banco Bpm al fianco di Caritas e Intesa SanPaolo.

Bonaccini: "Ce la faremo anche stavolta"

"Abbiamo 280 frane attive che riguardano 60 comuni e abbiamo 400 strade che sono distrutte o interrotte", ha ricordato Il presidente dell'Emilia Romagna confermando le 14 vittime dell'alluvione. "Dovremo fare un lavoro gigantesco" attingendo anche al fondo di solidarietà dell'Unione europea come fu fatto, per mezzo miliardo, per il sisma dell'Emilia. "C’è bisogno di tante risorse". Il governo dovrà nominare un commissario straordinario come per la ricostruzione del terremoto, perché avremo bisogno di norme semplificate. "Sarà dura, avremo bisogno di tutto e di tutti - conclude poi Bonaccini - ma ce la faremo anche stavolta".

Alcuni politici pensano ai fondi del Pnrr. In particolare la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha proposto di utilizzare le risorse del Pnrr "per un grande piano di opere di risistemazione del territorio, per combattere il dissesto idrogeologico, per mettere in sicurezza il Paese e non dover fare più la conta dei morti e dei danni. I fondi ci sono, vanno utilizzati al più presto. L'Italia ne ha diritto".

Dello stesso parere la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin. "È indispensabile accelerare sull'attuazione delle riforme per realizzare il Pnrr, così da poter spendere tutto ciò che è previsto nel Capitolo 4 della seconda Missione: 8,49 miliardi di euro atti a prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico ed arginare i fenomeni di dissesto idrogeologico".

Continua a leggere su Today.it