La Russa: "Chi ha imbrattato il Senato vada a spalare il fango in Emilia"

"Chi ha imbrattato il Senato vada come volontario in Emilia Romagna". Ad avanzare la proposta è il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Nei mesi scorsi un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione ha gettato sulla facciata di Palazzo Madama della vernice per denunciare "il disinteresse del mondo politico di fronte ai dati e le notizie sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico". Oggi il numero uno di Palazzo Madama si rivolge proprio a loro.

"Mi ero detto non contrario a incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama - dice La Russa all'Ansa - ma poi la richiesta non ha avuto seguito. E allora faccio una proposta: vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell'alluvione".

E La Russa aggiunge: "Sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere concretamente fare qualcosa per l'ambiente".