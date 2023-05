Nel decreto alluvione stop a bollette, mutui e bonus da 3mila euro agli autonomi

"I provvedimenti licenziati offrono prime importanti risposte ai territori colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenta i provvedimenti del governo per l'alluvione in Emilia-Romagna dopo il Consiglio dei ministri, seduta allo stesso tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. "È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure", ha aggiunto Meloni. "Abbiamo approvato un'ordinanza di Protezione civile che estende stato di emergenza a tutti i comuni colpiti dall'alluvione, con riserva di estenderlo anche ai comuni colpiti nelle Marche e in Toscana". In totale il governo ha stanziato 2 miliardi di euro.

Stop a bollette e tasse e la cassa integrazione

"Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando i provvedimenti economici contenuti nel decreto legge con misure per l'emergenza dopo le alluvioni in Emilia Romagna e Marche.

Nel decreto legge varato dal Consiglio dei ministri è prevista anche "la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c'è anche un bonus una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro".

Riguardo i dipendenti pubblici "C'è, per quello che concerne la burocrazia, la sospensione di tutti i termini amministrativi, compresi i concorsi. I dipendenti pubblici delle zone colpite, qualora fossero fisicamente impediti dal lavorare, verranno ugualmente retribuiti".

I fondi per scuola, università e cultura

"Per la scuola prevediamo un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica. Per quanto riguarda l'Università c'è un fondo di solidarietà di tre milioni e mezzo", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando dei provvedimenti del governo per scuola e università dopo i problemi dovuti all'alluvione. Per gli studenti costretti a fare didattica a distanza, Meloni ha detto che si sta "lavorando per acquisto di computer da mettere a disposizione degli studenti che dovessero operare con didattica a distanza".

In più, come riferito da Meloni, il ministro della cultura Sangiuliano ha deciso l'aumento di un euro per i biglietti dei musei, allo scopo di "finanziare il recupero dei danni alle opere d'arte e ai luoghi di cultura danneggiati dall'alluvione".

Dal Ministero degli Esteri 700 milioni di euro per le imprese

"Il ministero degli Affari esteri - ha detto Meloni - ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest - Supporto alla crescita delle imprese italiane nel mondo -, con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro" che riguarda tassi agevolati a fondo perduto.

Bonaccini: "L'Emilia-Romagna era spezzata, ma ci siamo rialzati"

"Questo è un primo passo importante e vi ringraziamo, abbiamo davanti una strada che non sarà breve ma che vogliamo riuscire insieme a realizzare", ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Bonaccini ha precisato che si stima 1 miliardo di danni alle infrastrutture: "L'Emilia era spezzata ed era in ginocchio, siamo riusciti a ripartire e ci siamo rialzati, siamo sicuri che faremo così anche per la Romagna, ma questo sarà possibile solo con un lavoro corale", ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna.

"Giovedì verrà la presidente von der Leyen'' nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, ha annunciato Bonaccini. "Servirà successivamente un decreto per la ricostruzione. Per il terremoto abbiamo avuto 12 miliardi di euro di danni, abbiamo ricostruito quasi tutto. Ora abbiamo bisogno di norme di semplificazione normativa per una ricostruzione che sia fatta bene, nel rispetto della legge, ma anche rapida. Quello di oggi è un primo passo, ci rialzeremo".

