Dopo l'alluvione l'Emilia-Romagna pensa all'economia: "Dite al mondo che siamo pronti per le vacanze"

Aperti per ferie. Perché "l'Emilia Romagna ti aspetta". È questo lo slogan della campagna di comunicazione turistica che verrà declinata all'interno di "Open to Meraviglia" con la Venere di Botticelli che, con le mani a forma di cuore, inviterà i turisti a venire in regione. Sullo sfondo primeggeranno la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici bizantini di Ravenna, piazza Saffi di Forlì, i portici Unesco di Bologna e una spiaggia della Riviera. Alla presentazione all'interno del Grand Hotel di Rimini c'era anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, con al suo fianco il presidente Stefano Bonaccini e tutte le istituzioni del territorio.

La campagna parte all'indomani dell'alluvione che ha colpito buona parte del territorio e soprattutto la Romagna. Il territorio è pronto a rialzarsi ed è pronto ad accogliere i turisti per la stagione estiva, in sicurezza e con l'immancabile accoglienza, un vero "marchio di fabbrica'. Per raccontarlo occorrerà una serie di iniziative per raggiungere a tappeto i mercati interni e internazionali con l'obiettivo di invitare tutti i turisti a verificare di persona che le loro vacanze, anche per la stagione estiva ormai alle porte, sono come sempre garantite.

Le immagini della Romagna, in grande formato, saranno collocate da giugno nei principali aeroporti europei e internazionali, negli hub ferroviari internazionali e nei cartelloni di grandi città italiane ed europee. La Campagna sarà sostenuta anche grazie al coinvolgimento di influencer.

Santanchè: "Non devono arrivare disdette"

"Io ci sono". La ministra Daniela Santanché si presenta alla conferenza di presentazione della campagna turistica a favore dell'Emilia Romagna con la t-shirt che la stilista Alberta Ferretti ha dedicato come messaggio di vicinanza alle persone colpite dall'alluvione. Una Santanchè che fa squadra, al fianco del presidente Stefano Bonaccini, dell'assessore Corsini e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. C'è un territorio che deve affrontare l'emergenza del post emergenza, ma anche una stagione turistica da salvare.

E allora la ministra del Turismo spiega: "Sto provando delle emozioni perché nessuno di noi vuole dimenticare quello che è stato vissuto nei giorni passati, nessuno vuole dimenticare chi non c'è più. Ma c'è anche l'orgoglio, di persone che prima di chiedere si sono messe a lavorare e lo hanno fatto cantando. Questo è un messaggio di forte appartenenza all'Italia, dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, avete dato una dimostrazione fantastica".

E poi l'appello: "L’Emilia Romagna è pronta, ti aspetta, nelle scorse ore sono stata a fare un giro nelle spiagge e il lavoro è stato fantastico. Ma mancano ancora i turisti, tutti insieme dobbiamo lavorare perché non arrivino disdette. Allora si parte con una campagna di comunicazione internazionale. La maglietta che indosso di "Io ci sono" è di Alberta Ferretti, il ricavato sarà devoluto ai bisogni. Oltre alla campagna di comunicazione abbiamo poi messo a disposizione 10 milioni di euro a favore alla filiera del turismo, per quelle attività che hanno bisogno di ristori. Il governo c’è, ma soprattutto ci siete voi".

