Alluvione in Emilia-Romagna, la stima dei danni (provvisoria) è di circa 9 miliardi di euro

A distanza di un mese dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, si fanno i conti della devastazione mentre l'emergenza non è ancora finita. La Regione guidata dal democratico Stefano Bonaccini ha fatto uno stima dei danni causati dalle alluvioni di maggio. È di circa 9 miliardi di euro la prima stima, ancora provvisoria. Il rendiconto, come richiesto dal Governo, è stato presentato nella giornata di oggi 15 giugno dal presidente della Regione Bonaccini al primo incontro del Tavolo permanente fra l'Esecutivo e gli Enti locali, coordinato dal ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e riunito a Palazzo Chigi.

Dal totale, 1,8 miliardi riguardano gli interventi per fare fronte all'emergenza, molti dei quali già partiti in queste settimane. Quasi la metà dei danni riguarda fiumi, strade e infrastrutture pubbliche: oltre 4,3 miliardi di euro. Di questi, 1.8 miliardi per le spese già sostenute e primi interventi urgenti attuati con immediatezza (oltre 6.300 quelli previsti o già in cantiere) e 2,4 miliardi per ulteriori 3.145 interventi di ripristino dei danni.

Anche la stima dei danneggiamenti a privati è preoccupante: con un valore di 2,1 miliardi, oltre 70.300 sono gli edifici certamente coinvolti dal maltempo (di cui 1.890 da frane). Un conteggio ancora provvisorio, dato che è ancora in corso il perfezionamento delle analisi dei tiranti idraulici delle aree allagate. Per quanto riguarda le imprese, quelle potenzialmente danneggiate sono 14.200 per un totale di 1,2 miliardi di euro (una stima anche questa che sarà perfezionata non appena verrà ultimato il conteggio dei danni delle aziende presenti sui territori collinari e montani). Infine, il comparto agricolo, tra i più colpiti: le imprese danneggiate e coinvolte sono 12mila per 1,1 miliardi di danni tra la stima di perdite di produzione, i ripristini fondiari, i terreni persi e gli animali coinvolti dall'alluvione. Si arriva così per un totale di 8 miliardi e 860 milioni di euro.

Prevista anche la sospensione del pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni alluvionate (già deciso dall'Arera con apposita delibera) per 4 mesi, a partire dal primo maggio 2023. Lo ha specificato l'Autorità attuando il decreto alluvione. La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, che si trovano cioè in parte del territorio dell'EmiliaRomagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni Comuni della Città metropolitana di Firenze. La misura, ricorda una nota, riguarda i termini di pagamento delle fatture di elettricità e gas emesse o da emettere con scadenza nel predetto periodo, nonché delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere dai gestori del Servizio idrico integrato ovvero dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

A fronte delle spese, il presidente della Regione dell'Emilia Romagna sa benissimo che i fondi a disposizione sono insufficienti. Per questo 1,8 miliardi sono necessari per riparare gli argini, i reticoli e le strade prima dell'autunno. "Il tema delle risorse e dei tempi delle coperture è cruciale", ha affermato Bonaccini che ha denunciato come diversi sindaci segnalino che i funzionari fermano le ruspe perché non hanno copertura finanziaria. I primi 230 milioni di euro messi a disposizione sarebbero già stati spesi dalla Regione. "E anche sui rimborsi, vanno garantite subito famiglie e aziende: abbiamo avviato d'intesa con la Protezione civile nazionale il percorso per fare arrivare rapidamente i primi cinquemila euro, con un primo acconto di 3mila già entro metà luglio, ma ora sono necessari oltre 500 milioni per le imprese per i primi acconti da 20mila euro", ha detto Bonaccini, che invita il governo ad accelerare i tempi sulla nomina del commissario post-alluvione.