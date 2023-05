Alluvione tragedia annunciata: da Ultima Generazione l'appello a "non condannarci a morte"

Frane, smottamenti, esondazioni. L'evento meteo verificatosi in Emilia Romagna in queste ore è "tragedia annunciata" secondo Ultima Generazione, il gruppo di cittadini e attivisti per il clima che in questi mesi sono scesi in strada nel nostro Paese per alzare l'attenzione sul cambiamento climatico. Si punta il dito verso le cause di questa devastazione "in gran parte causata - secondo Ultima Generazione - ancora una volta dai combustibili fossili". Un estratto dell'intervista - che verrà prossimamente pubblicata integralmente - a Carlotta Muston di Ultima Generazione.