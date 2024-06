La furia della cascata su Noasca, uno dei paesi colpiti dall'alluvione

Stanno facendo il giro del mondo le immagini della cascata del Noasca, uno dei comuni più colpiti dal violento alluvione che si è abbattuto sul Piemonte. L'acqua proveniente dal torrente Noaschetta ha "saltato" il ponte per poi alimentare il fiume Orco. Ingenti i danni, ma per fortuna non ci sono state vittime. "Abbiamo subito ingenti danni, soprattutto alle scogliere della cascata, a causa della bomba d'acqua e delle frane. La situazione è in miglioramento e riusciremo tra poche ore a liberare la strada per poter permettere alle persone bloccate qui di lasciare il paese", ha detto all'Ansa Domenico Aimonino, sindaco di Noasca, il paese in provincia di Torino pesantemente colpito dal maltempo.

"La situazione è sempre stata sotto controllo ma devo ammettere che abbiamo avuto paura si potesse ripetere l'alluvione del 2000", ha proseguito il primo cittadino. "Per fortuna - spiega - non ci sono stati danni alle persone. Abbiamo ospitato una quindicina di turisti rimasti bloccati". Le immagini dell'acqua della cascata, alle porte del paese sono diventate virali sul web: "Un evento impressionante ma che in questo periodo, vista la portata del Noaschetta, si è verificato altre volte".