L'alluvione prevista, l'allerta inascoltata: un milione di persone in balia del meteo estremo

Quasi 200 millimetri di pioggia in tre ore, su un'area ridotta e con i fiumi che da tranquilli corsi d'acqua sono diventati inferni di fango e detriti che hanno spazzato via ogni ostacolo sul loro cammino. Una perturbazione di portata eccezionale da 50 anni a questa parte ha causato un'alluvione disastrosa in Toscana, con almeno 5 morti e danni ingenti ancora da quantificare al territorio. Le province più colpite sono quelle di Prato, Pisa, Firenze e Pistoia. A Campi Bisenzio, in provincia di Prato, è esondato il fiume Bisenzio e ormai le strade si percorrono con i gommoni.

Come successo in Emilia-Romagna a maggio 2023, anche l'alluvione in Toscana non è una sorpresa, pur considerando la violenza improvvisa del fenomeno. I fattori di rischio delle aree colpite li conoscevamo già, gli elementi comuni sono i soliti: l'uomo, che ha costruito dove non doveva, e i cambiamenti climatici. Per avere un quadro più chiaro della situazione Today.it ha intervistato Giulio Betti, meteorologo del consorzio Lamma, integrando con dati e mappe disponibili per capire cosa è successo.

"Eventi fuori scala, eccezionali e imprevedibili"

Quasi 200 millimetri di pioggia in tre ore, su un'area ridotta e con i fiumi passati da tranquilli corsi d'acqua a inferni di fango e detriti che hanno spazzato via ogni ostacolo incontrato sul loro cammino. La velocità dell'evento è legata alla sua stessa natura e alle caratteristiche del territorio.

"Da piccolo fiume, in poche ore il Bisenzio ha rotto gli argini"

"La zona è esposta a problemi di carattere idrogeologico e idraulico, le pianure alluvionali sono soggette a inondazioni periodiche, sono zone naturali di sfogo dei fiumi - dice Giulio Betti a Today.it -. L'evento è fuori scala e di portata eccezionale: il Bisenzio è un piccolo fiume ed è passato da un livello di magra a uscire dagli argini in 4-5 ore in maniera dirompente, come, a memoria, non era mai successo".

L'abbondanza improvvisa della pioggia ha cambiato il territorio in poco tempo: "L'evento è stato repentino, a causa di un sistema meteorologico stazionario che ha scaricato lungo tutto il bacino facendo arriva tra le 150 e 200 mm di pioggia in poche ore, e di conseguenza siamo passati a un'esondazione enorme. Fenomeni di questo tipo sono imprevedibili".

Nelle ore precedenti, la Protezione civile aveva diramato un'allerta per rischio idraulico di tipo "arancione" che corrisponde a un livello di criticità definita "moderata". Per Betti, "l'allerta arancione è un livello importantissimo. Le forze della protezione civile erano presenti sul territorio, hanno contribuito a rendere meno pesante la situazione".

Bisogna dare allerte in base ai dati a disposizione: oggettivamente l'evento era imprevedibile

A volte, dal punto di vista comunicativo i colori diversi dal rosso possono essere fuorvianti: "Sicuramente ci si può lavorare, ma ci vuole grande prudenza, a volte si tende a ignorare l'allerta perché magari la precedente non si era rivelata corretta. Oggettivamente l'evento è stato imprevedibile, nessun modello è riuscito a simularlo e ci ha lasciati sorpresi".

Il cambiamento climatico corre più veloce dei modelli statistici per le previsioni del tempo: "Si fanno i salti mortali per adeguare i modelli al cambiamento climatico - fa notare il meteorologo a Today.it -. Con questi fenomeni bisogna dare allerte adeguate in base ai dati a disposizione, e l'arancione è già un livello importante, la popolazione deve prestare sempre molta attenzione, può fare la differenza".

La Toscana a rischio alluvione, lo sapevamo già: le mappe

Secondo i dati riportati dal Cnr, da almeno 50 anni non pioveva con questa intensità in Toscana. Queste sono le evidenze raccolte dopo il fenomeno, eppure sapevamo molto dei rischi che correva il territorio, anche prima dell'alluvione. Secondo i dati della piattaforma IdroGEO dell'Ispra elaborati da Today.it, in Toscana quasi un milione di abitanti è esposto al rischio di alluvione, come si vede dalla mappa sottostante.

Le province identificate come più a rischio sono proprio le più colpite. Ad esempio, in provincia di Pisa le persone a rischio "moderato" di alluvione sono oltre 172mila, pari al 42 per cento del totale dei residenti. Se a questi aggiungiamo gli oltre 47mila classificati a rischio "elevato" possiamo dire che oltre metà della popolazione della provincia è esposta a un rischio concreto di alluvione.

Nella provincia di Prato oltre 75mila persone sono a rischio alluvione: fanno oltre il 30 per cento del totale. Se alle mappe dell'Ispra affianchiamo quelle del programma Copernicus dell'Unione Europea generate dopo l'evento, è chiaro che le aree più a rischio combaciano con quelle più colpite.

Secondo i dati elaborati dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (Irpi) del Cnr nei primi sei mesi del 2023 in Italia si è verificato il record di alluvioni e frane con vittime. Da gennaio a giugno infatti sono stati registrati ben 25 eventi relativi a frane, inondazioni e allagamenti, con un totale di 20 morti e 11 feriti. I dati ci sono, il cambiamento climatico va più veloce dei modelli statistici e i territori non sono pronti alla nuova, devastante portata dei fenomeni, che di questo passo possono solo diventare sempre più tragici.

