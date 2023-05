Dighe in Italia e alluvioni, la pulizia serve davvero? Come stanno le cose

Ripulire le dighe, per metà riempite dal fango accumulato negli anni, così da poter accogliere più acqua in caso di piogge torrenziali ed eventi meteo violenti come quello che negli ultimi giorni ha colpito l’Emilia Romagna. Uno dei temi legati all’ambiente e alla cura del territorio che torna a galla ogni volta che il maltempo si abbatte senza pietà sull’Italia. Stavolta a tirare in ballo la cosiddetta "defanghizzazione" è stato direttamente Gilberto Pichetto Frattin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica: "Le dighe sono ricoperte per metà di fango, che fino a un mese fa era considerato un rifiuto da smaltire, nonostante sia in acqua da bere. Ma è solo terra e con un decreto lo abbiamo chiarito. Tra le prime opere da fare in fretta c’è proprio la pulizia delle dighe dal fango".

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, con lunghi periodi di siccità che poi vengono bruscamente interrotti da nubifragi di incredibile potenza, in grado di scaricare in pochi giorni sul territorio la stessa quantità di acqua che prima veniva “spalmata” in mesi, se non addirittura in un anno intero. Dovendo fare i conti con fenomeni del genere sempre più frequenti, la pulizia delle dighe può essere una delle contromisure da adottare per evitare nuovi disastri. Ma quale sarebbe l’impatto di questa strategia? Andiamo per gradi.

Le dighe in Italia

Secondo i dati disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in Italia al momento esistono 532 grandi dighe, di cui soltanto 379 sono in esercizio senza limitazioni, mentre fra le rimanenti per ben 81 devono essere completate le procedure di invaso sperimentale. A queste vanno aggiunte altre 10mila piccole dighe, sparse tra le diverse regioni italiane. Il valore complessivo invasabile, ossia la quantità massima di acqua che può essere stoccata, è pari a 13,6 miliardi di metri cubi. Eppure, proprio a causa della grande presenza di detriti, si stima che l’acqua realmente contenuta dalle dighe sia di poco inferiore ai 9 miliardi di metri cubi. Di conseguenza, senza detriti gli invasi italiani potrebbero contenere circa 5 miliardi di metri cubi in più.

La pulizia serve davvero?

Stime e numeri da prendere con le dovute pinze, come ha spiegato a Today Giovanni Ruggeri, presidente del Comitato nazionale italiano per le grandi dighe (Itcold): "Pensando alle piene si sente spesso parlare delle dighe come infrastrutture che potrebbero assorbire l’acqua limitando gli effetti del maltempo. Le dighe possono fare questo, ma l’impatto sul problema rimane limitato, in quando soltanto le dighe di grandi dimensioni possono permettersi di mantenere in parte vuoto il serbatoio per avere spazio in caso di emergenza. Le dighe che si trovano sui grandi fiumi hanno anche questa funzione, sovrapposta a quella primaria, che può essere idroelettrica e civile". "Le stime sui detriti presenti negli invasi sono da leggere con prudenza - ha spiegato Ruggeri - Ogni invaso infatti ha lo scarico posto a una determinata distanza dal fondo, proprio per evitare che i sedimenti lo otturino subito. Per questo motivo, nel calcolo dell’effettiva capacità del serbatoio, non va tenuto conto della differenza tra il volume massimo e volume utile. In sostanza, i detriti che si trovano al di sotto di quella soglia, non vanno a incidere sul quantitativo di acqua utilizzato".

Un problema che tuttavia esiste, come sottolineato dal presidente Itcold: "Secondo una recente indagine effettuata dai gestori su circa 300 dighe, quindi con un campione pari a oltre la metà del totale, circa la metà dei serbatoi ha un livello di interrimento trascurabile, mentre l’altra metà ha problemi più o meno seri. È un problema complesso da risolvere, anche perché non è semplice pulire l’invaso di una diga. Per rimuovere i sedimenti nei pressi dello scarico ed evitare l’effetto tappo, prima era prassi aprire il serbatoio così da rimuovere almeno quei detriti. Poi la legge Merli ha equiparato gli scarichi delle dighe a quelli industriali e nessuno ha più avuto il coraggio di effettuare la cosiddetta ‘cacciata di coda in piena’, che serviva appunto per tenere libero lo scarico. Non farlo più ha comportato un accumulo dei sedimenti nello scarico e nel resto degli invasi".

"Invece - ha concluso Ruggeri - per una pulizia più approfondita è possibile attuare varie tecniche, tutte molto complesse e costose. Si può dragare e prelevare il sedimento con un organo meccanico, un piano attuabile se si tratta di sabbia o ghiaia, ma con la fanghiglia è più dura. Si può utilizzare la ‘sorbona’, una complessa pompa che smuove e frantuma tutto quello che trova sul fondale, generando una sorta di bolla di acqua sporca che poi viene aspirata via. Il problema poi è un altro: dove li mettiamo tutti questi detriti? Parliamo di quantità enormi di materiale da poterci riempire 20 stadi. Questo dimostra la complessità dell’argomento, ma anche il fatto che, in relazione alle tante problematiche legate alle alluvioni e alle piene, quello delle dighe può essere considerato secondario e con un impatto sul problema minimo, come cercare di fermare una piena con un bicchiere d’acqua".

Il piano a due binari del governo

Nel frattempo il governo sta lavorando a un nuovo piano per il dissesto idrogeologico. Il Dl Siccità ha cambiato la classificazione dei rifiuti rimossi dalle dighe e aperto gli spiragli per l’aumento del volume massimo che i bacini possono accogliere, ma rimuovere fanghiglia e detriti accumulati per decenni potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto in previsione di altri eventi simili. Ovviamente, non parliamo di una missione di semplice attuazione: ripulire le oltre 500 grandi dighe italiane è un’operazione che potrebbe richiedere costi elevati e tempi tutt’altro che brevi. Inoltre, dopo l’ennesima alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, il ministro per la Protezione civile Musumeci ha annunciato degli interventi mirati che arriveranno entro la prima metà del 2024, tra cui la costruzione di nuove dighe e l’eliminazione degli sprechi d’acqua. Modiche divenute ormai necessarie di fronte agli effetti del cambiamento climatico.

"Il processo di tropicalizzazione ha raggiunto anche l’Italia Serve - ha spiegato Musumeci - Serve un approccio diverso perché quello che è accaduto in Emilia Romagna era già accaduto a Ischia e potrà accadere in tutte le altre zone del Paese. Va rivisto l'approccio con una riqualificazione della rete di distribuzione dell'acqua, reti di assorbimento dell'acqua. Servono anche vasche di contenimento. Per affrontare il tema siccità, che può sembrare un paradosso in questo momento e invece ha un'influenza importante su quello che è accaduto: bisogna immaginare nuovi invasi. In Italia non si fanno dighe da circa 40 anni. Se abbiamo immaginato una rete di distribuzione di acque piovane in un centro abitato capace di assorbire mille millimetri in dodici mesi, dobbiamo adesso pensare a un sistema di raccolta d’acqua che dovrà assorbire cinquecento millimetri in quarantotto ore". Una serie di interventi che dovrebbero viaggiare su due binari: da una parte le misure per fronteggiare le intense precipitazioni, e dall’altro quelle per fronteggiare i mesi di siccità. Un piano complesso ma che va messo in atto e non rimandato fino alla prossima tragedia.