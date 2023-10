Amanda Knox, accolto il ricorso: il processo per calunnia è da rifare

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di Amanda Knox contro la condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. I supremi giudici della Quinta sezione penale hanno annullato con rinvio la sentenza disponendo un nuovo processo davanti alla Corte di Assise d'Appello di Firenze per Knox, già assolta in via definitiva insieme a Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher. Amanda aveva accusato Lumumba, titolare del bar dove lavorava, di essere nel luogo del delitto la sera dell'omicidio di Meredith Kercher. Dichiarazioni che poi si sono rivelate false. Amanda si è sempre giustificata spiegando di aver subito forti pressioni nel corso dell'interrogatorio e di aver fatto il nome di Lumumba per "uscire dal tormento".

Knox aveva presentato l'istanza in Cassazione tramite gli avvocati Carlo Dalla Vedova, suo legale storico, e Luca Luparia Donati All'istanza si era opposto Lumumba. Il ricorso di Amanda Knox, basato su uno degli articoli introdotti dalla riforma Cartabia, segue il riconoscimento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo della violazione dei diritti di difesa nel corso dell'indagine."Siamo davanti a un quarto grado di giudizio" ha commentato all'Adnkronos l’avvocato Carlo Pacelli, difensore di Lumumba, spiegando che la decisione della Corte europea "ha avuto come riverbero l’annullamento della sentenza con la riapertura del processo. Si immette così nel nostro sistema questo nuovo istituto, e credo sia uno dei primi casi".

