Amanda Knox: "Qualunque cosa accada non sarà peggio dei miei 4 anni in Italia"

Qui le Elezioni Americane c'entrano poco. Dietro al tweet di Amanda Knox c'è un risentimento, neanche troppo velato, nei confronti di quanto accaduto in Italia tra il 1 novembre 2007 - giorno in cui Meredith Kercher, studentessa inglese che divideva l'appartamento di Perugia con l'americana Amanda, anche lei in Erasmus, venne barbaramente uccisa - e il 2014, anno in cui la Know fu assolta definitivamente in Cassazione insieme a Raffaele Sollecito.

"Qualunque cosa accada, i prossimi 4 anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all'estero che ho fatto in Italia, giusto?" ha scritto l'ex studentessa di Seattle, commentando l'Election Day a stelle e strisce, ma la sfida fra Trump e Biden non sembra preoccuparla tanto quanto la sua voglia di riscatto nei confronti di quel Paese - il nostro - che non le ha regalato proprio lo spensierato soggiorno che si aspettava.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

Le critiche social

Il tweet di Amanda Knox è diventato subito trend topic in Italia, alzando un vero polverone. Tra le reazioni, la rabbia per la sfrontatezza di certe parole la fa da padrona. A risponderle, tra centinaia di utenti inviperiti, anche Selvaggia Lucarelli: "Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero assomigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith". La delicatezza, evidentemente, per Amanda Knox non è di casa. E a ricordare Meredith sono in tanti, qualcuno posta anche la sua foto e si chiede: "Chissà se riesce ancora a guardare la sua immagine". La delicatezza, evidentemente, per Amanda Knox non è di casa.