Amazon dice stop ai resi "lunghi": ecco cosa cambia

Addio ai lunghi periodi di prova concessi da Amazon prima di scegliere se tenere o restituire un prodotto: il colosso dell'e-commerce ha deciso di dare una stretta alle sue politiche di reso passando dagli attuali 30 giorni a 14.

La novità partirà tra marzo e aprile e, almeno per il momento, è stata resa ufficiale solo per il mercato tedesco e per categorie limitate di prodotti, ma non è escluso che possa a breve esserne annunciata l'estensione in altri Paesei europei.

Quali prodotti avranno il reso breve

Amazon applicherà il nuovo periodo di reso ridotto di 14 giorni per i prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

Foto e videocamere

Elettronica

Materiali d’ufficio

Computer

Dispositivi Wireless

Video Game

Musica e film in Dvd

A quanto si apprende, per ora altre tipologie di prodotti manterranno il reso a 30 giorni, ma è indiscutibile come la novità abbia una sua portata. Prima di tutto, colpirà quella pratica scorretta per la quale molti tendono ad acquistare prodotti che vengono effettivamente utilizzati per un certo periodo, ma poi restituiti.

Un modello di acquisto e consumo che tende ad incentivare comportamenti come lo shopping compulsivo. Tendenze che, d'altra parte, hanno sicuramente favorito la popolarità di Amazon. I fornitori terzi sembrano per ora apprezzare la novità; resta da capire l'impatto che avrà in termini di scelte dei consumatori.