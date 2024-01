Francia, maxi multa ad Amazon per "sorveglianza dei dipendenti"

Controllo dell'attività dei lavoratori sistematico ed "intrusivo", conservazione dei dati "eccessiva": sono alcune delle motivazioni con le quali la Commissione nazionale francese per l'informatica e le libertà (Cnil) ha condannato la divisione logistica di Amazon al pagamento di una multa da 32 milioni di euro, ovvero il 3% circa del suo fatturato nazionale. "Una sanzione quasi senza precedenti", ha commentato la Commissione.

Non è la prima volta che il tracciamento delle prestazioni lavorative da parte di Amazon finisce sotto accusa. Nei propri magazzini il colosso statunitense ha istituito "un sistema eccessivamente intrusivo per per il monitoraggio dell'attività e delle prestazioni dei dipendenti", si legge nella nota pubblicata dalla Commissione.

Come Amazon controlla i dipendenti

Scanner, badge, software di tracciamento delle attività, dispositivi gps, schermi nelle postazioni. Amazon si avvale di una sofisticata varietà di mezzi di controllo il cui scopo dichiarato è quello di organizzare i processi di lavoro, ma che si rivelano estremamente utili anche per controllare da vicino la produttività dei lavoratori a livello individuale, con una raccolta di dati il cui impiego risulta spesso poco trasparente.

Tra le varie azioni contestate, nel mirino dell'autorità francese sono finiti gli indicatori con i quali Amazon Logistic misura il tempo di inattività degli scanner usati dai dipendenti. Tempi di inattività superiori a dieci minuti restano registrati nel database delle prestazioni del dipendente, così come il ritmo di elaborazione dei pacchi.

Oltre alle interruzioni dal lavoro, il sistema di sorveglianza controlla infatti se gli operai utilizzano lo scanner troppo rapidamente: secondo gli standard di Amazon gli articoli scansionati troppo velocemente (in meno di 1,25 secondi dopo il precedente) aumentano il rischio di errore.

Un altro indicatore misura il tempo trascorso tra il momento in cui il dipendente timbra l'entrata al lavoro e il momento in cui scansiona il suo primo pacco. Un tale sistema induce - afferma l'autorità - posrta i dipendenti a giustificare qualsiasi interruzione, anche "di tre o quattro minuti", "esercitando così una pressione continua su di loro".

La filiale francese di Amazon Logistic è inoltre accusata di non aver informato sufficientemente i suoi dipendenti sul sistema di videosorveglianza e di aver gestito i loro dati in modo "eccessivo" e contrario al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). La Commissione contesta in particolare la pratica di "conservare tutti i dati raccolti dal sistema e gli indicatori statistici risultanti, per tutti i dipendenti e i lavoratori temporanei, per 31 giorni".

Nel sanzionare l'azienda è stato tenuto conto "dell'elevato numero di persone interessate (diverse migliaia) e del fatto che i vincoli imposti ai dipendenti attraverso questo monitoraggio informatico contribuissero direttamente ai vantaggi economici dell'impresa, consentendole di beneficiare di un vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese del settore delle vendite online".

Amazon Logistic si è detta "fortemente in disaccordo con le conclusioni della Cnil, che sono di fatto errate - si afferma in una nota - e per questo ci riserviamo il diritto di presentare ricorso".

"L'uso di sistemi di gestione del magazzino - afferma il leader mondiale del commercio online - "è una pratica comune nel settore: sono necessari per garantire la sicurezza, la qualità e l'efficienza delle operazioni e per garantire il monitoraggio dell'inventario e l'elaborazione dei pacchi in tempo e in conformità con il alle aspettative dei clienti." L'azienda ha due mesi di tempo per presentare ricorso al Consiglio di Stato.

"La vita nel panopticon Amazon": sorveglianza e salute dei lavoratori

Lo scorso anno la UNI Global Union (federazione internazionale che riunisce più di 900 sindacati in 140 paesi del mondo) ha promosso e pubblicato un'indagine sull'impatto che i sistemi di sorveglianza hanno sulla salute dei lavoratori.

I risultati emersi sulla salute fisica e mentale dei dipendenti rappresentano "uno spaccato preoccupante e una conferma di quanto abitualmente emerge nelle assemblee e nei colloqui con i lavoratori", ha spiegato Francesco Melis, di Nidil Cgil. "L’azienda esercita un controllo, un tracciamento e un monitoraggio costante, sistematico e persistente delle prestazioni e dei lavoratori, che hanno sempre gli occhi puntati addosso. Amazon dichiara che si tratta di sistemi utili all’organizzazione delle attività, per noi sono meccanismi di pressione a tutti gli effetti, che dettano i ritmi da sostenere e gli standard di velocità da mantenere, sia che si tratti della consegna dei prodotti che dell’etichettatura dei pacchi".

Problematiche di salute pregresse spesso si aggravano per i pesanti ritmi lavorativi. I problemi fisici si sommano al disagio e alla pressione psicologica, facendo sì che il livello di turn-over nell'azienda sia elevatissimo: la permanenza di un addetto in Amazon è in media di 4-6 mesi. Altre testimonianze raccolte dall'indagine sottolineano che l’atmosfera in azienda ostacola i lavoratori nell'esercitare facilmente il diritto ad organizzarsi sindacalmente.