L'ambasciatore israeliano sbotta: "Il palco di Sanremo sfruttato per diffondere odio"

"Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile". A scriverlo, in un post su X, è l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, a proposito delle prese di posizione di alcuni cantanti. Tra cui Dargen D'Amico che aveva chiesto un cessate il fuoco a Gaza, ma soprattutto il rapper Ghali che nel corso della finale ha lanciato un appello: "Stop al genocidio".

Troppo, secondo l'ambasciatore di Tel Aviv che pur senza fare nomi sbotta contro l'organizzazione del festival. "Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival" ricorda Alon Bar. Che poi prosegue: "Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi insieme ad altre decine di ostaggi israeliani. Il Festival di Sanremo avrebbe potuto esprimere loro solidarietà" argomenta l'ambasciatore. "È un peccato che questo non sia accaduto".