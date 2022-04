Amici story | Che fine ha fatto Clementina Giacente: "Oggi sono già dei professionisti, non è più una scuola"

Vive tra Roma e Salerno e si divide tra famiglia e il lavoro, che è la sua passione. Clementina Giacente oggi ha 42 anni e dopo una vita a passo di danza ora si è aperta al mondo della coreografia. "Sono molto soddisfatta del mio percorso professionale - racconta l'ex allieva della prima edizione del talent show Mediaset - ho realizzato il mio sogno lavorativo e la mia passione che è sempre stata la danza. Prima del periodo Covid ho firmato le coreografie per una fiction su Rai Uno con la regia di Pappi Corsicato. Sono davvero contenta di aver iniziato anche questo nuovo percorso che mi gratifica molto".

Vent'anni dopo ecco com'è stata la sua avventura targata "Saranno Famosi".

Hai coronato il tuo sogno di "diventare famoso"?

"In realtà il mio sogno non era quello di diventare famosa ma di poter fare la ballerina. Anche se, ad essere sinceri, ho vissuto davvero un periodo da “famosa” insieme a tutti gli altri ragazzi del programma...ricordo che la polizia doveva farci da scorta per la strada e i fans cercavano di raggiungerci in ogni posto! Un periodo che ricordo con gioia e simpatia"



Cosa ti ha spinto a partecipare?

"Mi ha spinto a partecipare al programma la voglia di mettermi in gioco e avere l’opportunità di farmi conoscere come ballerina per poi poter lavorare nel mondo dello spettacolo"

Cosa diresti oggi a quel ragazzino/a che ha preso parte al talent?

"Le direi di vivere tutto con la spensieratezza tipica di quell’età e di credere sempre in sè stessa"



Quale sfida/prova ti è rimasta particolarmente nel cuore?

"Porto nel cuore tutto il periodo trascorso nel programma, ma il momento più significativo rimarrà semprequello della sfida (contro Daniela Romano) che mi ha permesso di accedere a Saranno Famosi. Ricordo la tensione, la paura di sbagliare e di perdere tutto prima ancora di raggiungerlo. La gioia nel constatare che in giuria ci sarebbe stato Steve Lachance, che io adoravo, e la voglia di esibirmi, il cuore che batteva a mille e la salivazione a zero. Decisamente il momento più importante di tutto il percorso nella scuola"

Sei rimasto in contatto con qualcuno della scuola? Chi è stato il tuo compagno di avventura nel talent?

"Finito il programma alcuni di noi si sono ritrovati nel gruppo di Buona Domenica e la nostra avvenuta è andata avanti lì per un po’. Nel frattempo ho legato tantissimo con Antonella (Loconsole) e siamo rimaste per un po’ anche coinquiline in un appartamento a Roma. Lei è stata la mia compagna di viaggio, la mia confidente e in molte occasioni anche il mio supporto in un periodo particolare della nostra vita. Ad oggi ci sentiamo poco perché da tanto ormai lei vive a Bari e io a Roma, ma l’affetto rimane sempre uguale"



A quale insegnante ti senti di dire grazie?

"Mi sento di dire grazie a tutti gli insegnanti della scuola. Ognuno a modo suo mi ha dato un po’ del materiale che ha arricchito il mio bagaglio artistico"

Come hai vissuto l'allontanamento dai riflettori? Qualche rimpianto?

"Non ho mai vissuto un allontanamento dai riflettori perché sono sempre rimasta nel mondo dello spettacolo. Sicuramente non più al centro dell’attenzione come eravamo tutti noi nella scuola, ma va bene così. Ho vissuto paradossalmente più difficoltà quando mi fermavano sempre per strada perché mi riconoscevano ed ero sempre in imbarazzo. Comunque ad oggi ancora mi capita che qualcuno mi dica: ma io ti conosco, hai fatto Amici? Ahahahaha e sono in imbarazzo come allora, ovviamente"

Quando si partecipa ad Amici, si è molto giovani. Come si riesce a gestire la popolarità improvvisa? É stato difficile?

"Gestire la popolarità improvvisa si può quando si è giovani se hai una educazione giusta. La mia famiglia mi ha sempre fatto capire cosa conta davvero nella vita. Non mi sono mai montata la testa e ho sempre tenuto i piedi saldi a terra, tutto questo grazie a mio padre e mia madre"

Com’è stato il tuo post Amici/Saranno Famosi?

"Il mio “dopo” Amici è stato l’inizio di una serie di audizioni e provìni continui. Il percorso normale di tutti i ballerini che tentano di inserirsi nel mondo del lavoro. Ho continuato a lavorare con Maria De Filippi per qualche anno nel corpo di ballo di “C’è posta per te” (ai tempi c’era e ballava anche Maria!) per continuare con Buona Domenica e tanti altri programmi Rai e Mediaset. Ho lavorato anche tanto in teatro, accanto a Massimo Ranieri, Enrico Brignano, Enrico Montesano ed altri artisti. Ho collaborato con vari coreografi molto conosciuti nella veste di loro assistente, ed in spettacoli di grande importanza come il Festival di Sanremo e l'Arena di Verona. Prima del periodo Covid ho firmato le coreografie per una fiction su Rai Uno con la regia di Pappi Corsicato. Sono davvero contenta di aver iniziato anche questo nuovo percorso che mi gratifica molto"



Hai continuato a seguire il programma? C'è qualcuno per cui fa il tifo quest'anno?

"Guardo spesso Amici. Credo che il livello dei ballerini sia sicuramente superiore di quello del programma ai primi tempi. Questo cambia un po’ il concetto di “scuola” come era quando ho fatto io il programma. Ricordo che studiavamo tante discipline, avevamo tanti quaderni da studiare! Canto, danza, recitazione, presentazione, dizione…e poi c’erano le lezioni di Jill che ci mettevano Ko. Ma ci siamo divertiti davvero tanto! Forse questo è l’aspetto che rimpiango di più nel programma. Non si mettono più in gioco su “tutto” ma si mostrano solo nelle discipline nelle quali eccellono. Sembrano già dei professionisti e questo trasmette poca emozione perché non c’è un percorso di crescita, sono già troppo bravi! Mi dispiace si siano allontanati dal concetto di “scuola” , e questa cosa la riscontro chiacchierando in giro con le persone che ancora si ricordano del programma che ho fatto 20 anni fa. Ma rimane comunque una esperienza speciale"