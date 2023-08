Bufera su annuncio di lavoro: "Cercasi commessa anche nera non sposata"

Ha scatenato una vera e propria bufera l’annuncio di lavoro pubblicato su un portale in cui si leggeva: "Cercasi commessa anche se di colore per punto vendita prodotti di cartoleria, ufficio e scuola in pieno centro a Bari". Il messaggio, poi rimosso, è stato pubblicato l'8 agosto su un noto portale di compravendita e inserzioni online, suscitando non poche polemiche, anche perché veniva richiesta una "bella presenza, conoscenza computer, che sappia relazionarsi con i clienti, pratica nelle vendite e con la cassa. No sposata e con patente. Minimo 20 e massimo 40 anni".

Molti i commenti da parte di persone indignate, come quello che ha scritto: "Siamo al Medioevo", ma c’è anche chi ha provato a difendere l’inserzionista, sostenendo che il riferimento al colore della pelle forse era stato fatto perché "la gente di colore teme di non essere assunta in quanto tale, hanno fatto bene a specificarlo e non ci vedo intenti razzisti". "Senza parole", hanno commentato altri.

