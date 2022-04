Sì, Pagliarulo dell'Anpi è in malafede

Locandina dell'Anpi con i combattenti e la bandiera americana

Gianfranco Pagliarulo, presidente di Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) continua a non farcela. Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il 25 aprile ha dichiarato: «Anche in Ucraina ci sono vuoti democratici. Zelensky ha sciolto una decina di partiti di opposizione recentemente. Ci sono state tante violenze in passato a cominciare dalla terribile guerra del Donbass, cominciata dopo Maidan e dopo l’indipendenza della Crimea. Andiamo oltre i buoni e cattivi e vediamo come stanno davvero le cose». «Ho visto video, la cui veridicità pare essere confermata, in cui soldati ucraini sparano alle gambe di soldati russi. Anche lì c’è bisogno di chiarimenti. Bisogna stare attenti a verificare le fonti di tutte le informazioni. Anche Zelensky fa la sua propaganda».

E allora è davvero in malafede. Dopo tutti gli errori "di comunicazioni" che in realtà erano errori di sostanza continua a mistificare la realtà e a dire cose false.

1) La decina di partiti di opposizione non sono "stati sciolti" (falsità), bensì sono stati sospesi fino al termine dello stato di emergenza, cioè della guerra. E' più che comprensibile dato che sono i partiti filo-russi, e nel caso Pagliarulo non se fosse accorto l'Ucraina è stata invasa dalla Russia, non dal Burkina Faso. Ciononostante, i rappresentanti del maggior partito sospeso, il "Blocco di Opposizione", come il sindaco di Odessa Gennady Trukhanov, si sono espressi duramente contro la Russia e sono a fianco del presidente nel difendere l'Ucraina.

2) Pagliarulo ha visto un video e scoperto che crimini di guerra vengono commessi (forse) anche da soldati ucraini. Wow. Però forse dovrebbe leggere il primo rapporto della Missione Osce che rileva che le forze russe hanno commesso violazioni di diritti umani così estese da configurarsi come crimini contro l'umanità. Infine, dato che Pagliarulo non vuole bandiere Nato il 25 aprile, gli allego la foto di un manifesto Anpi con partigiani (veri) con la bandiera degli Stati Uniti d'America, per ricordargli che per fortuna l'Italia è stata liberata da delle democrazie e non da una dittatura, anche se penso che lui, cossuttiano d'antan, avrebbe preferito il contrario.