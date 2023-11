Allarme Ue: "Picco di episodi di antisemitismo. Gli ebrei europei vivono ancora nella paura"

L’ennesimo episodio antisemita avvenuto in Europa, più precisamente a Lione ai danni di una donna ebrea 30enne accoltellata in casa da uno sconosciuto, che ha poi inciso una svastica sulla sua porta, sta facendo aumentare la paura tra le comunità ebraiche europee. "Il picco di episodi di antisemitismo in tutta Europa ha raggiunto livelli straordinari negli ultimi giorni, ricordando alcuni dei periodi più bui della storia – scrive la Commissione europea in una nota -. Gli ebrei europei oggi vivono ancora nella paura".

La donna pugnalata in casa da uno sconosciuto vestito di nero e a volto coperto, poi fuggito, sta bene, è stata dimessa dall'ospedale dopo alcuni punti di sutura. La vittima non conosceva l'aggressore, ha ribabito il legale della donna sottolineando che ora la polizia svolgerà le indagini, "in base a queste, confermeremo se l'attacco sia stato o meno antisemita".

Bruxelles dopo aver condannato "questi atti spregevoli nei termini più forti possibili", che "vanno contro tutto ciò che l'Europa rappresenta", ricorda che "in questi tempi difficili l'Ue è al fianco delle sue comunità ebraiche".

Picco di episodi di antisemitismo in tutta Europa

Le bottiglie molotov lanciate su una sinagoga in Germania, le stelle di David verniciate su edifici residenziali in Francia, un cimitero ebraico profanato in Austria, negozi e sinagoghe ebraiche attaccati in Spagna, sono solo alcuni degli episodi antisemiti che stanno scuotendo l’Europa in questi giorni.

"Abbiamo assistito a una recrudescenza di episodi e retoriche antisemite nell'Unione europea e nel mondo", ha segnalato la commissione europea ribadendo che "nessuno dovrebbe vivere nella paura della discriminazione o della violenza a causa della propria religione o della propria identità", nessun “ebreo, musulmano, cristiano".

"Disponiamo già di potenti strumenti per affrontare questi incidenti: il diritto dell'Ue criminalizza l'incitamento pubblico all'odio e alla violenza e definisce un approccio comune per contrastare l'incitamento all'odio razzista e xenofobo e i crimini generati dall'odio. Garantirne l'applicazione rigorosa è ora più imperativo che mai", scrive ancora Bruxelles, indicando la necessità di continuare a "rafforzare le misure di sicurezza" anche online.

Centinaia di italiani combattono contro Hamas: si temono rappresaglie

Nel frattempo è stato diffuso '"un avvertimento interno nella comunità ebraica italiana in Israele" per "non far intervistare figli o parenti" che stanno combattendo contro Hamas. Questo "per evitare ripercussioni sulle famiglie in Italia".

Tutto nasce dopo la diffusione di un servizio di al-Jazeera in cui si denuncia la partecipazione di "svariate centinaia" di militari con cittadinanza italiana nella guerra di Israele contro Hamas. C’è il rischio che "i musulmani in Italia vadano a cercare le famiglie" dei soldati italo-israeliani che come i tanti israeliani di doppia nazionalità in tutto il mondo stanno combattendo in Israele. Proprio per questo alla comunità ebraica è stato chiesto di "avvertire le famiglie" in Italia del pericolo di rappresaglie.

