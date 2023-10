I cori choc contro gli ebrei e la stella di David sulle porte: così dilaga l'odio contro Israele

"Israele fascista, Stato terrorista", scritte che inneggiano all'uccisione degli ebrei, porte marchiate con la stella di David e sinagoghe in fiamme. Da Milano a Berlino, da Londra a Parigi: in Europa e in Occidente l'antisemitismo è tornato a essere un problema. Di cui si parla poco. Gli esempi sono decine e decine. "Aprite i confini, così possiamo uccidere i sionisti. Aprite i confini così possiamo uccidere gli ebrei". Il coro sarebbe stato intonato nel corso del corteo a favore della Palestina che si è svolto sabato a Milano. Alla stessa manifestazione campeggiava un cartello con l'immagine di Anna Frank con addosso la kefiah. Il motivo? "Israele sta facendo la stessa cosa che la Germania ha fatto con gli ebrei" ha detto ai microfoni di Local Team la ragazza che ha esposto il cartello.

"Israele Stato terrorista", anzi, "Israele Stato nazista". Il sostegno, legittimo, alla causa palestinese troppo spesso si trasforma in una caccia senza quartiere agli ebrei. Come a Sydney dove un gruppo di manifestanti pro Palestina ha intonato il coro "gas the jews" (gas agli ebrei).

Oppure com'è successo a Berlino dove alcune case, presumibilmente di ebrei, sono state contrassegnate con la stella di David. Come accadeva ai tempi della Germania nazista. Un episodio che fa il paio con quanto accaduto a Mosca dove un ristorante è stato marchiato con la stella di David.

Sempre a Berlino, pochi giorni fa, due bombe molotov sono state lanciate contro un edificio che ospita una sinagoga. "Ci deve essere tolleranza zero per l'antisemitismo in Germania" ha detto domenica il cancelliere Olaf Scholz ammettendo dunque il problema, ma assicurando che il governo "difenderà e proteggerà" le vite degli ebrei.

Ma il virus antisemita non è un problema solo tedesco. Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli, in Toscana, ha messo in fila su Twitter più di 30 episodi di antisemitismo di cui si è avuta notizia da quando Israele ha dato il via alla controffensiva contro Gaza. Si tratta di un elenco parziale (e in continuo aggiornamento), ma a leggerlo tutto fa una certa impressione. Qualche esempio. A Varsavia, durante una manifestazione in sostegno alla Palestina, una ragazza ha esposto un cartello che raffigura una stella di David buttata nel cestino della spazzatura. Come dire: ecco la fine che dovrebbero fare Israele e gli ebrei.

A Toronto, in Canada, attivisti pro-Palestina hanno invitato i clienti a boicottare un locale (il Cafe Landwer) perché i proprietari sarebbero ebrei.

Toronto - October 21st - Pro-Hamas rally organizers "Toronto4Palestine" harass diners at Jewish-owned Cafe Landwer and demand to boycott the "Zionist Cafe". #Antisemitism #AntisemitismCanada @TorontoPolice 1/2 pic.twitter.com/ISjlkyX0Xg — Documenting Antisemitism (@AntisemitismCA) October 21, 2023

A Parigi la porta dell'abitazione di una coppia ebrea è stata data alle fiamme. A Strasburgo un adolescente di origini cecene è stato sorpreso mentre sfregava la lama di un coltello contro il cancello di una sinagoga. E ancora: Samantha Woll, la presidente del board della sinagoga di Detroit, è stata trovata morta all'ingresso di casa sua con diverse coltellate sul corpo. Al momento non ci sono prove che l'omicidio sia collegato all'antisemitismo, ma che ci sia qualche sospetto è anche superfluo dirlo.

Antisemitic attack against a synagogue in Vienna, Austria



????

pic.twitter.com/9XEt6oeOzw — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2023

E poi ci sono quelli che tifano per Hamas. Il quotidiano "Politico" riporta alcuni episodi emblematici: a Brighton, nel Regno Unito, una manifestante ha definito la carneficina del 7 ottobre "bellissima e stimolante". E la presidente degli Amici della Palestina di Manchester, ha raccontato ai media locali di essere "piena di orgoglio e gioia". Tornando in Italia, solo nelle ultime ore sono stati segnalati altri tre episodi che danno un'idea del clima che si respira. A Pordenone la facciata di palazzo Klefish, su cui era stata proiettata la bandiera di Israele, è stata macchiata di rosso sangue. E a Bologna in un corteo in centro storico è stata calpestata e data alle fiamme una bandiera di Israele. Nella stessa manifestazione una ragazza ha esposto un cartello che si commenta da solo: "Rivedrete Hitler all'inferno".

