Dalle pietre d'inciampo profanate a Roma all'incendio di Vienna: torna l'allarme antisemitismo

Una scia di orrore senza fine. Se il dramma umanitario vissuto dagli abitanti di Gaza e dalle vittime del terrorismo di Hamas è ormai sotto gli occhi del mondo, con l'Onu che esorta le due parti a rispettare il diritto internazionale, in Europa tornano i fantasmi di atrocità che pensavamo di avere oltrepassato per sempre. All'escalation del conflitto tra Israele e Hamas infatti, nelle città europee si registrano segnali reali di odio antisemita che riportano le lancette del Vecchio Continente alle ore più buie della sua storia.

Martedì 31 ottobre, a Roma, ignoti hanno tentato di dare fuoco a quattro "pietre d'inciampo". Le pietre d'inciampo sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig. Si tratta di blocchi di pietra ricoperti di una piastra d'ottone su cui sono iscritti i nomi dei deportati della Shoah. Il primo episodio è avvenuto nel quartiere di Trastevere: le pietre ricordavano la deportazione di Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto. Ad accorgersi che le due pietre erano completamente annerite è stata una signora di passaggio. La dinamica dell'atto è ancora da accertare. Il gesto è stato immediatamente stigmatizzato anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate. #Roma condanna fermamente questo gesto inaccettabile e miserabile. Solidarietà a tutta la comunità @RomaEbraica della nostra città. pic.twitter.com/jh9M7X0qTc — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 31, 2023

Si tratta del secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Altre due pietre sono state oltraggiate in via Mameli 47, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino.

Ma se a Roma si prende di mira la memoria dell'Olocausto, a Parigi ricompaiono sulle case le stelle di Davide, utilizzate dai nazisti per marchiare le abitazioni dei cittadini ebrei. Nella capitale francese ne sono state contate almeno una sessantina tra centro e zone immediatamente periferiche. I "marchi" apposti sulle abitazioni sono apparse nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre nel 14° arrondissement di Parigi, in particolare in due strade: rue Père Corentin e rue de la Tombe-Issoire. Secondo il municipio della capitale francese altre scritte sarebbero apparse nel 13° e nel 15° arrondissement. La mano dell'autore sembra essere la stessa, dato che l'aspetto delle stelle è il medesimo per dimensione, colore, utilizzo dello stencil.

Un gesto che riporta indirettamente alla tragica memoria di una delle giornate più buie per l'Europa. Il 6 settembre del 1941, nei paesi occupati dai nazisti, indossare la ‘Stella di David’ diventava obbligatorio per tutti gli ebrei sopra i sei anni. I nazisti lo distorsero e lo trasformarono in "Die Jude Stern", la stella degli ebrei: identificarli era funzionale alla loro segregazione e successivamente al loro sterminio.

E rigurgiti antisemiti si sono registrati anche a Vienna. La sezione ebraica del cimitero della capitale austriaca è stata data alle fiamme e sono state disegnate delle svastiche. Lo ha riportato su X il presidente della comunità ebraica viennese.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023

Il rogo, ha spiegato Deutsch, ha bruciato l'atrio d'ingresso di una sala cerimoniale ma non ha causato feriti. Il gesto è stato fermamente condannato anche dal primo ministro austriaco, ma è di fatto l'ennesimo segnale di allarme che si registra in Europa che non può essere assolutamente sottovalutato.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp