Antonella Viola aiuta una famiglia senzatetto, la Cgil si prende il merito. L'immunologa: "Sono indignata"

Un gesto nobile, quello di mettere una casa a disposizione di una famiglia bisognosa, è diventato oggetto di polemiche tra l'immunologa Antonella Viola la Fillea Cgil (la Federazione italiana dei lavoratori del legno e dell'edilizia del sindacato). La vicenda prende il via dalla storia di una coppia tunisina, Asma e Nadir, genitori di due bambini piccoli, costretti a dormire in auto in quanto nessuno accettava di affittargli un appartamento perché stranieri.

La loro storia, emersa lo scorso autunno, sembrava essere finita per il meglio: una coppia di Padova li aveva ospitati per un paio di mesi, poi aveva acquistato una casa affittandola alla famiglia tunisina. A distanza di mesi, un post di Antonella Viola ha però riaperto il caso, dando il via alle polemiche. La Cgil si sarebbe presa il merito dell'aiuto prestato ad Asma e Nadir, affermando di aver provveduto alla loro situazione insieme alla Caritas e all'associazione "Avvocati di strada". Ma, svela l'immunologa, "Io e mio marito abbiamo tolto dalla strada la famiglia di Asma".

La vicenda svelata in un post

"Avevo deciso di tenere questa cosa assolutamente privata e riservata, ma oggi l’indignazione è tale che mi sento di raccontare la verità", esordisce la scienziata su Facebook.

"Leggo su un articolo (di un giornale online della Cgil): 'Nadir e Asma hanno due bambini piccoli. Vengono dalla Tunisia, lui è un operaio edile, lei ha da poco trovato lavoro come cameriera. Sono usciti dal sistema di accoglienza perché Haddad ha firmato un contratto per una ditta dell'alto Padovano, eppure per mesi non sono riusciti a trovare una casa per loro e per i loro figlioletti. Hanno dormito anche in macchina. Davanti a un bar, così da poter scaldare l'acqua per il latte in polvere della più piccola. Poi la Fillea Cgil, insieme a Caritas e Avvocati di strada, è riuscita a trovare una soluzione'. Bellissimo - prosegue Viola - peccato che sia tutto falso. Io e mio marito abbiamo tolto dalla strada la famiglia di Asma, portandoli dapprima in casa nostra, dove abbiamo convissuto per un mese, e poi comprando un appartamento che andasse bene per le loro esigenze per poterlo affittare ad un prezzo onesto".

"Non ho mai visto la Cgil, né la Caritas né alcuna altra associazione", scrive ancora l'immunologa. Ho speso tantissimo tempo nel girare di agenzia in agenzia per trovare una soluzione confortevole, rapida e alla portata delle mie risorse economiche. La situazione di questa famiglia l’abbiamo risolta io e mio marito, senza ricevere alcun aiuto. Ho voluto farlo in silenzio perché le cose importanti non si fanno per raccontarle ma per il loro valore. E mai ne avrei parlato se non avessi letto queste falsità. Assurdo speculare sul dolore. Assurdo prendersi meriti inesistenti".

Le scuse della Cgil

Parlando al Corriere Veneto, il sindacato ha poi ammesso: "L’articolo era scritto male, lo abbiamo corretto, la professoressa Viola ha ragione: ci siamo interessati subito alla vicenda di Asma, ma la docente si è mossa autonomamente. Non abbiamo mai voluto sapere chi fossero i benefattori, abbiamo avuto oggettiva difficoltà anche noi a trovare una sistemazione perché nessuno voleva dar loro una casa. Abbiamo fatto anche da filtro a tante richieste assurde di persone che volevano tenere i bambini della coppia, lasciando per strada i genitori. Non volevamo attribuirci nessun merito - assicura il sindacato - nella costruzione dell’articolo on-line mancava il passaggio che Asma e la sua famiglia avevano trovato una sistemazione grazie a alla generosità di una privata cittadina, lo abbiamo aggiunto".

Le scuse vengono rese note anche dalla stessa Antonella Viola: "Buon lavoro a tutte le donne e gli uomini di buona volontà", conclude la scienziata.