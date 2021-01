Antonina Franco: è guarita la dottoressa positiva al coronavirus dopo il vaccino

L'infettivologa Antonina Franco, direttore del centro covid dell'ospedale Umberto I di Siracusa, è stata ricoverata per tredici giorni nel reparto che dirige. E oggi è guarita dal coronavirus. Senza sintomi e con tampone negativo, ora è tornata finalmente a casa. Antonina Franco è stato il primo operatore sanitario della provincia di Siracusa nella giornata del V-Day, il 27 dicembre scorso, ad essere vaccinato a Palermo contro il coronavirus e a cinque giorni di distanza dalla prima dose del vaccino era risultata positiva al virus che era già in incubazione.

"Questa esperienza dolorosa - dice - ha avuto per me una doppia valenza. La prima cristiana perché essendo un ministro dell'eucarestia sono sempre in cammino con lo sguardo al mio Signore che mi indica la strada da seguire, la seconda scientifica perché essendo un'infettivologa non potevo non essere aperta alla scienza, che è proprio quello che in questo momento ci sta aiutando, grazie al vaccino, a fermare l'avanzare del coronavirus e che in futuro ci permetterà di ritornare a una vita normale. Grazie al vaccino che avevo praticato non ho lasciato indisturbato il virus che stavo incubando impedendogli di moltiplicarsi e di arrecare altro danno. Farò il richiamo dopo essermi sottoposta al sierologico".

Antonina Franco spiega che la terapia "che ho praticato è la stessa che faccio ai miei pazienti e che ha consentito di ridurre la mortalità, come risulta da tanti studi scientifici già pubblicati e ai quali noi abbiamo partecipato come Asp Siracusa essendo stati classificati il dodicesimo centro su settecento centri italiani. Questo mi ha permesso di attaccare il virus sul fronte della cascata citochimica inibendola e riducendo la flogosi. Oggi si è aggiunto anche il vaccino. Il ricovero va fatto ai primi segni di dispnea e di saturazione a 91-92 per poter aiutare il paziente ed evitare il peggio perché se la polmonite diventa massiva tutto diventa più faticoso. Ringrazio soprattutto la scienza che ha fatto passi da gigante con la scoperta di un vaccino che potrebbe mettere a tacere il virus nei prossimi mesi lasciando solo un brutto ricordo", conclude l'infettivologa.

Vaccinati e positivi, perché non c'è nulla di strano

L'efficacia del vaccino Pfizer BioNtech è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose. Per questo, tra un'iniezione e l'altra, occorre rispettare i comportamenti più efficaci in chiave preventiva: il distanziamento sociale, la corretta igiene delle mani e l'utilizzo delle mascherine. La protezione immunitaria dall'infezione da virus SarsCoV-2 è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid-19: lo sottolinea anche il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. "Negli articoli scientifici - osserva l'esperto - è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati".

Più di un milione di vaccinati in Italia

E intanto sono 1.002.044 i vaccinati in Italia. Le donne sono 627.474, gli uomini 374.570. Il dato, aggiornato alle 17.15 di oggi, è contenuto nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. "Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale - ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui social - per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia".