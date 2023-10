Cosa rischia il carabiniere che ha girato e diffuso il video del giudice Apostolico

Non si arrestano le polemiche sul video della giudice Iolanda Apostolico. La magistrata era finita nell'occhio del ciclone per non aver convalidato il trattenimento di tre migranti tunisini fermati dal questore di Ragusa. Apostolico aveva così di fatto sconfessato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, in caso del mancato versamento di 5mila euro di cauzione. Lo avrebbe fatto applicando gli articoli 3 e 10 della nostra Costituzione. Nei giorni scorsi, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, aveva diffuso un video in cui si vedeva la giudice partecipare a una manifestazione nell'agosto del 2018. I manifestanti chiedevano lo sbarco immediato degli immigrati della nave Diciotti. Una prova di palese faziosità, per la destra di governo, che avrebbe influenzato anche il suo lavoro di magistrato.

Ma in molti si sono chiesti come Salvini fosse venuto a conoscenza di quel video e come lo abbia potuto pubblicare. Oggi sappiamo che è stato girato da un carabiniere durante la manifestazione e diffuso su chat personali "senza nessuna finalità". E che in molti invocano sanzioni disciplinari contro i responsabili della sua diffusione. Sanzioni che però arriveranno, eventualmente, solo dopo l'esito dell'azione penale che eventualmente sarà avviata dalla procura di Catania. Riassumendo: il carabiniere che ha diffuso il video rischia sia una denuncia, sia un'azione disciplinare.

Sabato scorso i superiori del militare hanno informato la procura di Catania sul caso. I magistrati decideranno come muoversi per accertare eventuali reati. Diverso dal profilo penale è quello dell'eventuale violazione di circolari e regolamenti interni all'Arma o del codice dell'ordinamento militare avvenuta con la condivisione del filmato di un'attività di servizio. Perché possa partire una valutazione disciplinare, con gli eventuali provvedimenti, occorre però la conclusione dell'iter penale della procura.

Intanto non si placano le polemiche con la sinistra che parla di "dossiereaggio". E il leader dei Verdi Angelo Bonelli, ha presentato un esposto sulla vicenda che verrà trasmesso ai pm di Catania.

