Approvati i vaccini per i 12enni

Per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è arrivata l'approvazione all'uso dei vaccini a mRna, come richiesto Pfizer. Se il 10 maggio scorso l'autorità regolatoria americana Fda ha approvato l'uso del vaccino contro il Covid di Pfizer anche per gli adolescenti, era attesa per oggi una uguale pronuncia dell'autorità del farmaco europea (Ema) e l'Aifa recepirà questa autorizzazione entro lunedì. "Per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna" spiegava stamane il presidente Aifa Giorgio Palù. "La risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%", continua.