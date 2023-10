Il governo approva il decreto sui Campi Flegrei

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per fronteggiare l'allarme sismico che si sta registrando, ormai da settimane, nell'area dei Campi Flegrei, a Napoli. Un impegno su cui lo Stato investe circa 52 milioni di euro e che dovrebbe essere portato avanti con gli enti locali e la Prefettura.

Il piano contempla l'allestimento di aree e strutture temporanee per l’accoglienza alla popolazione in caso di necessità, un "piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico" e attività di comunicazione ed educazione al pericolo sismico rivolte a popolazione civile, giornalisti e scuole, oltre che investimenti su segnaletica ad hoc. Ma non solo: da elaborare c'è anche un piano di evacuazione.

Gli interventi si compongono quindi di quattro punti: uno studio sulla sismicità delle micro-zone, un'analisi del rischio di edifici privati e pubblici e un programma di intensificazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Il piano di evacuazione sarà stilato - in raccordo con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, gli enti e le amministrazioni territoriali interessati - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Non mancheranno i test attraverso esercitazioni.

La Regione Campania coordinerà le attività per la verifica e l'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati. Sarà quindi anche potenziato il sistema di Protezione civile e allestite aree e strutture temporanee per l'eventuale accoglienza alla popolazione.

Nelle prossime ore prenderanno il via le prime prove di evacuazione dagli ospedali dei Campi Flegrei, mentre alcuni comuni, come quello di Pozzuoli, si sono già portati avanti predisponendo verifiche sui fabbricati di proprietà. A Bacoli, comune di 25mila abitanti dell'area metropolitana di Napoli invece, l'amministrazione sta realizzando un database dei cittadini fragili. Contemporaneamente partirà anche la preparazione del piano ufficiale che il comitato della sanità sta preparando da attuare in caso di pericolo. Al vaglio anche tutte le strutture sanitarie dei territori interessati e la possibilità di spostamento dei pazienti in altri ospedali o cliniche in caso di evacuazione, come previsto dal regolamento della Regione Campania.

"Queste misure che non porranno fine allo sciame sismico ma consentiranno di conoscere meglio il fenomeno plurisecolare", ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile. E sul decreto arriva l'ok del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Va nella direzione giusta dal punto di vista delle scelte che vengono fatte" ha dichiarato il primo cittadino.

