Gli stipendi da fame negli studi delle star dell'architettura

"Ho lavorato anche 12 ore al giorno, ma netti in busta paga mi arrivavano circa 800 euro". Quello che ruota intorno al mondo dell’architettura e del design sembra un sistema di sfruttamento: chi lavora negli studi è costretto ad adattarsi a una precarietà strutturale. Succede sia nelle realtà più piccole, sia nelle società più importanti che durante la settimana del Salone del mobile affollano gli stand per presentare i loro progetti. Ati Project, Locatelli Partners, Fabio Novembre, Stefano Boeri Architetti, Id Consulting di Andrea Castrignano. Fatturano milioni, ma nella maggior parte dei casi offrono paghe irrisorie ai lavoratori. Le denunce e le testimonianze sono moltissime e si stanno diffondendo anche sui social. Nonostante ciò, è quasi impossibile sfuggire a queste condizioni perché sono ben radicate nel settore: non hai scelta.

Finte Partite iva

"Dopo aver visto il mio portfolio, mi hanno offerto uno stage di 3 mesi a 500 euro". Nicola è un giovane designer, per 3 anni ha lavorato in un prestigioso studio milanese. Per tutelarsi chiede di utilizzare un nome di fantasia: non vuole che la sua denuncia abbia conseguenze personali. Dopo 3 mesi, lo stage è stato rinnovato per altre due volte: “All’inizio erano sempre 500 euro, poi ho contrattato per arrivare a 800”.

Sin da subito il suo ruolo non è stato quello di un semplice stagista. L’orario era dalle 9,30 alle 19,30. Ma a Nicola capitava spesso di rimanere in studio fino a notte fonda: "Entravo per primo e uscivo per ultimo". Una volta è tornato a casa alle 5 del mattino. "Fosse successo qualcosa sarebbe stato un casino perché per quelle ore non ero assicurato".

Dopo 9 mesi di ‘stage’, gli hanno proposto una collaborazione in partita iva a 1300 euro lordi al mese: netti quindi erano meno di 1000. A Milano bastano appena per pagare l’affitto.