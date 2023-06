C'è la decisione sull'archiviazione per Conte e Speranza nell'inchiesta Covid

Il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione di Giuseppe Conte e Roberto Speranza per l'inchiesta Covid sulla gestione della prima fase della pandemia di Coronavirus nella Val Seriana, in provincia di Bergamo. Dopo una camera di consiglio, è stata dunque accolta la richiesta di archiviazione della Procura di Brescia. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza erano stati accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa.

Perché Conte e Speranza erano indagati nell'inchiesta Covid

La cosiddetta "Inchiesta Covid" riguarda la mancata istituzione della "zona rossa" ad Alzano e Nembro, paesi della provincia di Bergamo colpiti da un numero molto alto di contagi nelle prime fasi della pandemia. È stata contestata anche la mancata applicazione del piano pandemico che, seppur datato 2006, per la magistratura poteva limitare i danni e salvare parecchie vite. Conte e Speranza erano ritenuti responsabili di non aver preso tempestivamente misure emergenziali per i due comuni bergamaschi a marzo 2020, così come era successo per le aree del lodigiano e di Vo' Eugeneo, causando così indirettamente la morte di migliaia di cittadini, circa 4mila secondo l'accusa.

Il 10 maggio 2023 Conte e Speranza erano stati sentiti dal Tribunale dei ministri a Brescia e durante l'interrogatorio avevano presentato una memoria difensiva. Ora, lo stesso tribunale ha chiuso il caso, archiviandolo.