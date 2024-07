Cosa c'è dietro l'area "dei Pili", l'ex sito di rifiuti tossici al centro delle indagini su Brugnaro

L'area lagunare dei Pili è finita nel mirino della guardia di finanza nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso. L'esatto capo di imputazione che gli viene contestato non è ancora noto, ma rientra nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è nella lista degli indagati. La vicenda che lo coinvolge vede al centro le trattative di vendita all'imprenditore Chiat Kwong Ching, di Singapore, dell'area dei Pili, all'imbocco del ponte translagunare Mestre, di proprietà del primo cittadino dal 2006 quando, non ancora in politica, la acquistò dallo Stato per 5 milioni di euro, partecipando da solo all'asta del demanio.

L'acquisto dell'area da parte di Brugnaro (non ancora in politica)

Per anni l'area dei Pili è stata contaminata dai rifiuti tossici, quali fosfogessi radioattivi, della vicina raffineria Eni. Negli anni '90 il Comune decide di farne un'area di verde urbano, ma per poter realizzare progetti edilizi di vario tipo sarebbe necessario un intervento di bonifica dal costo di circa 160 milioni di euro. Il Comune sceglie quindi di vendere l'area, mettendola all'asta. La società vincitrice, nonché l'unica partecipante, risulta quella del futuro sindaco, "Porta di Venezia". A quei tempi Brugnaro è già proprietario dell'agenzia per il lavoro "Umana" ed è in procinto di acquisire anche la squadra di basket cittadina Reyer.

Non a caso, Brugnaro progetta di realizzare nell'area paludosa il nuovo palazzetto della squadra, oltre a una serie di ulteriori costruzioni. Il progetto finisce però per più di 10 anni in un nulla di fatto. Quando, nel 2015, Brugnaro viene eletto con il centrodestra, il potenziale conflitto d'interessi per il suo possesso dell'area, viene scongiurato affidando ad un blind trust la società Porta di Venezia, la proprietà dell'area Pili e il resto del suo patrimonio.

L'imprenditore Chiat Kwong Ching e i presunti conflitti d'interesse

Nel 2017 spunta la proposta del magnate di Singapore Chiat Kwong Ching per l'acquisto dell'area Pili, poi sfumate. Sulla vicenda si concentrano le critiche delle opposizioni, che in numerosi consigli comunali tornano a porre il nodo del conflitto d'iteressi, e le inchieste giornalistiche che rivelano i retroscena della mancata compravendita. Il quotidiano locale La Nuova di Venezia rivela infatti uno scambio di mail del 2017 tra Derek Donadini, ex funzionario di Porta di Venezia e in seguito vice capo di gabinetto di Brugnaro, e una ditta costruttrice legata a Kwong, per capire se fosse possibile realizzare variante urbanistica per realizzare alberghi nell'area dei Pili.

Sulla vicenda, lo scorso dicembre, Report ha posto nuovamente l'attenzione su una serie di accuse avanzate a Brugnaro e all'assessore Borsaso dall'imprenditore Claudio Vanin, che a loro volta hanno fatto scattare le indagini della guardia di finanza. In un esposto del 2021 Vanin ha infatti presentato una serie di documenti riguardanti consulenze e altri nodi della trattativa. Secondo quanto evidenziato, il piano per l'area dei Pili prevedeva un investimento di 1,3 miliardi, ma la società Sama Global, di cui Vanin è direttore tecnico, sostiene che il progetto sia stato abbandonato a causa di incognite sulle bonifiche e della pandemia. L'assessore Boraso, in particolare, veniva accusato da Vanin di aver ricevuto pagamenti per una consulenza immobiliare nei giorni in cui presentava una perizia sulla riduzione del valore di Palazzo Papadopoli. Sull'onda di quanto mostrato dalla trasmissione, le opposizioni comunali sono tornate a chiedere le dimissioni di Brugnaro.

"È del tutto evidente che Brugnaro dopo aver promesso in campagna elettorale di non fare nulla sui suoi terreni (perché sarebbe stato un conflitto di interesse) ha invece direttamente trattato con il magnate cinese per la vendita dei PILI e la realizzazione negli stessi di progetti di edificazione, cosa questa evidentemente incompatibile con il ruolo che ricopre", aveva affermato la consigliera del Pd Monica Sambo. Ora l'inchiesta della procura.

"Stiamo valutando la correttezza della gestione del blind trust del sindaco, quindi l’avviso di garanzia è stato emesso a suo favore, per correttezza nei suoi confronti", ha affermato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, commentando l'indagine a carico del primo cittadino. L'avviso di garanzia per Brugnato "forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell’attività della procura abbiamo ritenuto che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando questo. Non c'è niente di segreto - ha aggiunto il procuratore - per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare".