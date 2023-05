Un cittadino su quattro acquisterebbe un'arma per autodifesa

Gli italiani non si sentono al sicuro, nemmeno nella propria abitazione e così installano sistemi di allarme, grate alle finestre, porte blindate. C’è chi pensa addirittura all’acquisto di un’arma. Secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Eurispes, in collaborazione con il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione centrale della polizia criminale, che ha coinvolto 1.026 cittadini, un italiano su quattro (27,1%) acquisterebbe un’arma per autodifesa, il 72,9%, al contrario, non lo farebbe. In caso di minaccia concreta alla propria persona e/o alla propria famiglia, solo la metà del campione afferma che sarebbe disposto ad utilizzare l’arma.

Questi dati confermano che nel nostro Paese c’è ancora una diffusa resistenza culturale al possesso di armi. Il 44,8% degli italiani la considera un pericolo, perché le armi possono finire nelle mani sbagliate, un 19,2% ritiene che sia un diritto da riservare solo a categorie particolari esposte a rischi (commercianti, ecc.), un 18,4% pensa, invece, che rappresenti la possibilità per qualunque cittadino di difendersi dai malintenzionati.

Il furto in abitazione risulta essere il crimine che più preoccupa i cittadini sul piano della sicurezza (26,6%), seguito con un certo distacco dall’aggressione fisica (17,7%) e, successivamente, la paura di subire uno scippo/borseggio (11,1%). Un intervistato su quattro (25,6%) teme di poter essere vittima di violenza sessuale, seguono i maltrattamenti contro familiari e conviventi (22,2%) e l’estorsione/usura (15,6%).

Nonostante questi timori il 61,5% dei cittadini afferma di vivere in una città/località che giudica sicura mentre più di un cittadino su quattro (26,6%) giudica insicuro il luogo in cui abita. Ciò accade con più frequenza al Sud (30,5%) e nelle Isole (38,4%). La casa è il luogo in cui una fetta più ampia del campione si sente al sicuro (81%).

