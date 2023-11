I poliziotti potranno girare armati anche se fuori servizio

Sì al possesso di armi da fuoco "private" - oltre cioè a quelle di ordinanza - per gli agenti di pubblica sicurezza. È una delle novità contenute nei decreti approvati nel Consiglio dei ministri del 16 novembre. Si tratta di un pacchetto corposo, con una serie di norme molto diverse tra loro e destinate a fare discutere: dall'istituzione di un reato ad hoc per le rivolte nelle carceri alle nuove norme per le detenute incinte.

Le armi "facili" per gli agenti di sicurezza sono inserite nel testo. Due righe che però portano a un cambio di passo non da poco. "Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio", recita la nota diffusa da Palazzo Chigi alla fine della riunione.

Cosa significa? Significa che se la norma diventa legge gli agenti, che già durante il servizio hanno un'arma, potranno averne un'altra quando sono fuori turno senza dovere richiedere una licenza aggiuntiva. "Un'autorizzazione - ha precisato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - per impedire la commissione di un reato o in borghese un'arma diversa da quella di ordinanza". "Oggi la normativa esclude gli agenti di pubblica sicurezza al contrario di quanto prevede per gli ufficiali i portare armi diverse da quelle in dotazione che hanno dimensioni e un ingombro che non è molto confacente a svolgere servizi in borghese", ha aggiunto.

L'apertura al possesso delle armi per gli agenti trova come prevedibile il favore delle organizzazioni di categoria che da tempo Più volte hanno sottolineato che le armi di servizio sono troppo grandi e che ne vorrebbero di più compatte e maneggevoli. I partiti di governo inneggiano a una maggiore sicurezza per i cittadini. Al contrario, che ci teme una deriva "all'americana".

"Solo un esponente delle forze dell'ordine, anche se non in servizio, sa come comportarsi in determinate circostanze. Proprio per questo, per garantire il più possibile la sicurezza dei cittadini onesti, siamo certi che la misura servirà da deterrente in molte situazioni", annuncia Riccardo De Corato (Fdi).

"Anche oggi assistiamo al medesimo film. Per coprire l'incapacità nel rispondere alle emergenze economiche, il Cmd vara il pacchetto sicurezza che mette in carcere i bambini delle donne condannate e mette in giro più armi. L'unico istinto che hanno è quello securitario, quello di aumentare pene e spaventare il Paese", attacca invece il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

Critica anche l'associazione Antigone: "Non è così che si costruisce sicurezza, così si costruiscono tragedie e un sistema alla far west che negli Stati Uniti ha prodotto solo morti e danni, laddove il possesso e l'utilizzo delle armi dovrebbe essere ben regolato e controllato".

Ombre respinte dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Non ci vedo una portata di particolare preoccupazione ha detto durante il suo intervento a Live in Genova su SkyTg24 -. Ho una fiducia totale negli appartenenti alle forze di polizia. Non c'è alcun privilegio nella misura adottata. La possibilità di portare l'arma non in dotazione è già prevista per gli ufficiali di pubblica sicurezza. La norma viene solo estesa. L'esigenza è stata ravvisata da più parti perché si tratta di personale che dobbiamo considerare permanentemente in servizio. Sono innumerevoli i casi di intervento fuori servizio. Non ci vedo niente di particolarmente dirompente".

Continua a leggere su Today.it...