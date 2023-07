Fatture false per 160 milioni di euro, 10 arresti e maxi sequestro: come funzionava la frode fiscale

La guardia di finanza ha scoperto un giro di fatture false di oltre 160 milioni di euro. Dalle prime ore del mattino di oggi, lunedì 3 luglio, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia e della Compagnia di Rovato stanno eseguendo un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, di cui 6 in carcere e 4 ai domiciliari: sono accusate - a vario titolo -, di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Come riporta BresciaToday, gli arrestati sono Roberto De Pedro, un 40enne di Breno, Claudio Romellini, un bresciano di 35 anni, i fratelli Massimiliano (31 anni) e Federico (34 anni) Borghesi, che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati al vertice di questa organizzazione.

Come funzionava il sistema delle fatture false

L'operazione è stata coordinata della Procura distrettuale della Repubblica di Brescia. Oltre a quella bresciana, la guardia di finanza sta anche effettuando diverse perquisizioni in altre province: Roma, Torino, Bergamo, Verona, Mantova, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona e Como, con l'ausilio delle cosiddette unità "cash dog", in relazione anche all'esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 750mila euro.

Nella casa dei genitori di uno degli arrestati sarebbe stata trovata una borsa piena di soldi. Le indagini hanno permesso di accertare un sistema di frode basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo totale di oltre 160 milioni di euro. L'Iva evasa supera i 26 milioni. Gli indagati sono complessivamente: 80 persone fisiche e 48 società, 21 delle quali straniere.

