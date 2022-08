Artemis, cosa succede oggi

Oggi, alle 14.33 italiane con il lancio del razzo Artemis verso la Luna Sls diventerà ufficialmente il vettore più potente mai costruito dall’uomo. Subito dopo il lancio, serviranno 8 minuti perché tutti gli elementi del primo stadio si separino, rilasciando il secondo stadio e la capsula Orion nello spazio, verso la Luna. Quindici secondi prima del Lift-Off, migliaia di litri di acqua verranno rilasciati per evitare che le onde d’urto prodotte dalla potenza dei quattro motori RS-25 distruggano il pad di lancio. Saranno utilizzati due propellenti: idrogeno e ossigeno che metteranno in rotazione le turbopompe che alimenteranno poi la camera di combustione principale.

Artemis, la diretta del lancio

Poi sarà il turno dei due booster laterali a conferire 4000 tonnellate di spinta necessaria per sollevare il razzo. I due booster laterali continueranno a sospingere il razzo espellendo 6 tonnellate di propellente al secondo poi dopo 2 minuti e 12 secondi dal Lift-Off, a una quota di 45 chilometri, si separeranno dal Core Stage dell’SLS tramite l’esplosione di quattro bulloni comandati elettricamente. La loro discesa terminerà con lo splash-down nell’Oceano Atlantico dopo circa cinque minuti dal Lift-Off. A 8 minuti e 4 secondi dal lancio è atteso lo spegnimento dei motori del Core Stage e il razzo si troverà a una quota di 157 chilometri.

Poi il Core Stage si separerà dal resto del veicolo per rientrare in atmosfera e ammarare nell’Oceano Pacifico. La capsula Orion e il modulo di servizio - attaccati al secondo stadio - si troveranno in orbita intorno alla Terra. Il modulo di servizio europeo a quel punto dispiegherà i suoi pannelli solari per iniziare ad alimentarsi fino a quando - circa un'ora dopo la partenza - il secondo stadio avvierà i suoi motori per due volte lasciando l'orbita terrestre per iniziare il vero e proprio viaggio verso la Luna.

Il programma Artemis per tornare sulla Luna

Il lancio di oggi sarà un lancio di prova: manichini dotati di sensori prenderanno il posto dei membri dell'equipaggio durante il volo, registrando vibrazioni, accelerazioni e livelli di radiazioni fino a quando Orion orbiterà intorno alla Luna prima di tornare verso la terra e posarsi nell'Oceano Pacifico. Se tutto andrò bene l’Artemis 2 nel 2024 sarà il primo volo con equipaggio che orbiterà intorno alla Luna senza atterrare sulla superficie, in modo simile a quanto fatto dall'Apollo 8. Poi sarà la volta dell’Artemis 3: la terza missione sarà la prima a portare astronauti sulla Luna dalla partenza dell'Apollo 17 nel dicembre 1972.

Il programma Artemis prevede anche la costruzione di una stazione spaziale, chiamata Gateway, che orbiterà intorno alla Luna. Il lancio dei primi due elementi, il modulo abitativo e il sistema di alimentazione e propulsione, è previsto non prima del 2024 con un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Gli equipaggi di Orion sarebbero responsabili dell'assemblaggio di Gateway. Gli astronauti trascorreranno tra i 30 e i 60 giorni a Gateway e alla fine avranno accesso a un lander che permetterà loro di viaggiare fino alla Luna e ritorno