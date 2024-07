Aggredito un artista di strada: "Insulti razzisti e botte"

Lo hanno atteso all’uscita del locale dove si è esibito, poi è stato picchiato da due uomini. È successo l'altra notte a Torino. La vittima è Clown Idà, conosciuto per gli spettacoli con le bolle di sapone in piazza San Carlo a Torino. Dopo un’esibizione è stato insultato e aggredito con pugni e calci. Secondo quanto riporta TorinoToday ne avrà per sette giorni.

Solamente ieri, sabato 6 luglio, con un altro video su Instagram il musicista torinese Pietro Morello aveva denunciato di essere stato pestato da cinque persone.

"Questa è la direzione che sta prendendo il Paese"

"In undici anni qua non ho mai sofferto queste cose. La gente che c’era me l’ha detto chiaro, te l’hanno fatto usando una questione di razzismo – ha denunciato in un video su Instagram -. Avevano voglia di fare questo, ma giusto con me. Io non faccio niente a nessuno, cerco di fare le mie cose e bon. Questa è la direzione che sta prendendo il Paese. Ho fatto denuncia, spero che la giustizia faccia il suo corso". Clown Idà avrebbe identificato uno dei due aggressori.