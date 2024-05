Il "Piano asili nido" del governo: dove verranno creati nuovi posti coi fondi del Pnrr

Il governo Meloni ha messo in moto i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, per un "Piano sugli asili nido", con l'obiettivo di aumentare il numero di posti da anni sotto la media europea. Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto da 734,9 milioni di euro. Le risorse comprendono anche fondi ministeriali: "Il nostro obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per ridurre le disparità dei punti di partenza - dichiara Valditara - venendo incontro nel contempo alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne, a cui offriamo uno strumento in più per la conciliazione tra lavoro e maternità". Tuttavia, i fondi potrebbero non bastare.

Cosa prevede il Piano asili nido del governo Meloni: i dati Istat e il confronto con l'Ue

Il Pnrr ha una linea di intervento dedicata ad asili nido e scuole dell'infanzia. Lo scopo è aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 anni su tutto il territorio nazionale tramite la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità.

L'obbiettivo è raggiungere la copertura del 33 per cento in linea con i parametri dell'Unione Europea su cui l'Italia è in ritardo. Come si legge nell'ultima nota disponibile dell'Istat su "Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia", la percentuale di copertura dei posti tra 0 e 2 anni di età raggiunge il 28 per cento, cinque punti percentuali in meno rispetto alla soglia che si sarebbe dovuta garantire entro il 2010, quattordici anni fa. Il divario aumenta a tredici punti percentuali se si considera l'obbiettivo del 45 per cento da raggiungere entro il 2030. E quasi la metà degli asili nido in Italia ha bambini in lista di attesa, come si legge nel report Istat.

Dopo la pandemia il numero di posti negli asili nido italiani è aumentato, ma solo a causa della crisi demografica. In più, le richieste di iscrizione sono in gran parte insoddisfatte, soprattutto al sud. Il risultato è che le più penalizzate sono le famiglie più povere, sia per i costi delle rette che per la carenza di nidi pubblici in diverse aree del Paese.

Dove verranno creati nuovi posti negli asili nido grazie ai fondi Pnrr

I fondi del Piano asili nido verranno divisi tra i comuni, tenendo conto dei dati Istat relativi all'attuale copertura del servizio nella fascia 0-2 anni, alla popolazione e al numero di bambini residenti. Ma a prescindere da questi criteri, le 14 città metropolitane avranno tutte a disposizione una quota di risorse per attivare e potenziare gli asili nido.

Come si vede dalla tabella del ministero dell'Istruzione, si va da un massimo di posti assegnati a Roma e Milano (360) fino ai 180 di Reggio Calabria e Cagliari. In ogni caso, potranno candidarsi anche comuni più piccoli di quelli individuati e con una minore popolazione residente nella fascia 0-2 anni, aggregandosi con comuni vicini. Per l'autorizzazione degli interventi sarà avviata una procedura di adesione per gli altri comuni inseriti nell'elenco, consultabile in questo documento del Ministero dell'Istruzione.

Tuttavia, i fondi stanziati potrebbero non bastare. Un'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sulla base delle graduatorie del bando Pnrr stimava che il deficit di posti potrebbe continuare a esistere: ad esempio, in Campania e Sicilia mancherebbero ancora tra 6 e 11 mila posti per garantire la copertura del 33 per cento a livello regionale. In più, poco più di 3.400 comuni con una grave carenza di asili nido - tasso di copertura compreso tra 0 e 11 per cento - non hanno partecipato ai bandi Pnrr per aumentare i posti.