Le Asl che convocheranno gli over 60 non vaccinati

L'iniziativa in Piemonte per convincere gli indecisi: a casa arriverà una lettera con una prenotazione per sottoporsi al vaccino contro il Covid

L'Italia ha raggiunto quota 42 milioni di vaccinati, ma esiste ancora una grossa fetta di popolazione che rimane dubbiosa e perplessa nei confronti del siero contro il coronavirus. In Piemonte, le Asl hanno deciso di fare un passo nei confronti degli indecisi sopra i 60 anni: secondo i dati della Regione infatti, su una popolazione di oltre 1,4 milioni di over 60, il 90% ha già aderito alla campagna vaccinale e di questi oltre il 95% ha già completato il ciclo.

Mancano però all'appello 158mila soggetti, inclusi 6mila che hanno contratto il Covid negli ultimi 6 mesi. Come ulteriore tentativo per convincere gli indecisi, pertanto, la Regione ha dato indicazione alle Asl di competenza di inviare a ciascuno di loro una lettera a casa, con una prenotazione (data, ora e luogo) per essere vaccinati, specificando che, pur non esistendo un obbligo, la vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione fondamentale, come confermano i dati sui ricoveri in terapia intensiva che attualmente in Piemonte interessano per il 74% persone non vaccinate.

"L'iniziativa - spiegano il presidente e l'assessore regionale alla Sanità, Alberto Cirio e Luigi Icardi - va ad aggiungersi alle altre che la Regione ha già messo in campo negli ultimi mesi, dagli accessi diretti alla scelta del vaccino, per ampliare il più possibile la platea degli over 60, la più esposta alle forme gravi della malattia".