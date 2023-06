L'aspartame è cancerogeno? Cos'è e in quali alimenti si trova

Riflettori accesi sull'aspartame. L'additivo alimentare utilizzato come dolcificante potrebbe essere dichiarato per la prima volta "possibile cancerogeno per l'uomo". La decisione dovrebbe arrivare dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), la "costola" dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si occupa di ricerca sul cancro. Il provvedimento potrebbe arrivare il prossimo 14 luglio quando, secondo la Reuters, dovrebbe tenersi una riunione del comitato di esperti congiunto Oms e Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura sugli additivi alimentari.

Aspartame cancerogeno?

Se l'annuncio ufficiale dovesse arrivare, per diverse aziende potrebbe essere un duro colpo, scatenando una faida tra le industrie che usano l'aspartame e le autorità sanitaria. Un dettaglio cruciale, che verrà specificato nel provvedimento, sarà la soglia d'allarme al di sopra della quale il consumo di un prodotto diventa nocivo per gli esseri umani. A stabilire questo limite sarà il Jecfa., il comitato scientifico internazionale sugli additivi affiliato all'Oms. La preoccupazione delle imprese è che, come avvenuto in passato con notizie del genere, dichiarare "possibile cancerogeno" l'aspartame potrebbe generare preoccupazione nei consumatori. In passato l'Iarc era stata criticata per le sue valutazioni, che avevano allarmato il grande pubblico. Le polemiche innescate dalle aziende che usano l'aspartame si basano sulle ricerche svolte sull'additivo, definite "poco attendibili". Ma cos'è l'aspartame? Dove possiamo trovarlo?

Cos'è l'aspartame

Nel maggio scorso l'Organizzazione mondiale della Sanità- Oms aveva lanciato le nuove linee guida sui cosiddetti Nss (Non-sugar sweeteners) invitando a "non utilizzare dolcificanti non zuccherini per il controllo del peso". Nella categoria sono inclusi, oltre all'aspartame, acesulfame K, advantame, ciclamati, neotame, saccarina, sucralosio, stevia e derivati della stevia.

Nel documento l'Oms ne sconsiglia l'uso per controllare il peso o ridurre il rischio di malattie non trasmissibili. La raccomandazione si basa su una revisione sistematica delle evidenze disponibili, che suggerisce che "l'uso di Nss non conferisce alcun beneficio a lungo termine nella riduzione del grasso corporeo negli adulti o nei bambini". I risultati della review suggeriscono anche che "potrebbero esserci potenziali effetti indesiderati con l'uso a lungo termine di Nss". Effetti come "un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e mortalità negli adulti".

In quali alimenti si trova

"L’aspartame - spiega l'Efsa, è un edulcorante artificiale intenso, a basso tenore calorico. Si presenta come una polvere bianca e inodore ed è circa 200 volte più dolce dello zucchero. In Europa ne è autorizzato l’uso come additivo alimentare in prodotti alimentari tipo bevande, prodotti di pasticceria e confetteria, prodotti lattieri, gomme da masticare, prodotti dietetici e per il controllo del peso, nonché come edulcorante da tavola". Nell’Unione europea (UE) l’etichetta sui prodotti alimentari contenenti aspartame deve dichiarane la presenza, indicandone il nome o il suo numero con la E davanti (E 951).

Gli studi e le ricerche

Da più di trent’anni, ricorda ancora l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare, "questo edulcorante e i suoi derivati sono argomento di approfondite ricerche che comprendono studi sperimentali sugli animali, ricerche cliniche, studi sulle quantità assunte, studi epidemiologici e attività di sorveglianza successiva all’immissione in commercio. Da molti anni e in molti Paesi l’aspartame, a seguito di accurate valutazioni della sua sicurezza, è giudicato sicuro per il consumo umano".

