L'aspartame può causare il cancro: la sigla per riconoscere i prodotti

L'OMS ha dichiarato di aver classificato l'aspartame, un dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come "possibilmente cancerogeno per l'uomo", lasciando però invariato il livello di assunzione giornaliera accettabile. "Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli", ha affermato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Stiamo solo consigliando un po' di moderazione", ha detto Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità in una conferenza stampa presentando i risultati di due revisioni delle prove disponibili sull'aspartame.

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Oms ha effettuato la sua prima valutazione della cancerogenicità dell'aspartame durante un incontro a Lione, in Francia, dal 6 al 13 giugno. "Il gruppo di lavoro ha classificato l'aspartame come possibilmente cancerogeno per l'uomo", ha detto l'Oms. È stato inserito nella categoria Gruppo 2B, sulla base di test che riguardavano specificamente il carcinoma epatocellulare, un tipo di cancro al fegato. Altri test sono stati effettuati su animali da laboratorio.

La categoria Gruppo 2B contiene anche l'estratto di aloe vera e l'acido caffeico presenti nel tè e nel caffè, ha affermato Paul Pharoah, professore di epidemiologia del cancro presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. "Il pubblico in generale non dovrebbe essere preoccupato per il rischio di cancro associato a una sostanza chimica classificata come gruppo 2B".

I dubbi tuttavia verso la molecola artificiale potrebbero portare a una nuova corsa verso dolcificanti naturali che - come ricorda Coldiretti - non mancano. "Perché non usare zuccheri naturali, dal miele allo zucchero fino alla stevia, mentre per i prodotti industriali è possibile utilizzare il fruttosio che è lo zucchero naturale della frutta" spiega la confederazione degli agricoltori italiani.

E951, come riconoscere l'aspartame nei prodotti

"Riconoscibile nelle etichette dei prodotti dalla sigla E951 l'aspartame è usato come dolcificante artificiale in snack, merendine, bevande gassate, gelati, yogurt, chewing-gum e articoli dietetici, sviluppando oggi un business da 12 miliardi di euro nel mondo", anche se nel corso degli anni è stato al centro di numerosi dubbi sulla capacità di tali alimenti di far perdere peso, nonché di polemiche sui potenziali rischi legati al suo consumo, esponendo consumatori meno attenti, spesso i più piccoli, a effetti cumulativi".

Per l'associazione, "la dichiarazione di questa sostanza come potenzialmente cancerogena dimostra anche l'inattendibilità della proposta di etichetta a colori Nutriscore, che attualmente nei supermercati boccia con il colore rosso cibi con zuccheri naturali e promuove con quello verde le più note bibite gassate ricche proprio di aspartame e dolcificanti artificiali, di cui non si conosce neanche la ricetta completa". Non solo: "I dubbi e le preoccupazioni su un dolcificante artificiale come l'aspartame in commercio da 40 anni - aggiunge la Coldiretti - dovrebbero peraltro indurre alla prudenza e al rispetto del principio di precauzione di fronte all'arrivo dei cibi artificiali e sintetici".